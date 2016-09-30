Кремль: Теперь-то Россия сможет рассказать правду о MH-17

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что вызов посла РФ в Министерство иностранных дел Нидерландов в связи с расследованием катастрофы рейса МН17 в небе над Донбассом, в Кремле оценивают позитивно.

"Это очень хорошая новость. Глава нашего диппредставительства в Нидерландах предоставит все соображения по нашей позиции", — заявил официальный представитель Кремля.

Ранее стало известно, что правительство Нидерландов вызвало посла РФ, чтобы выслушать позицию России касательно доклада международной следственной группы.

Напомним, что согласно докладу следственной группы, Боинг МН-17 был сбит ракетой из "Бука" с территории, подконтрольной ополченцам ЛДНР.

Однако анализ первичной радиолокационной информации РФ, эту версию опровергает.

Российские средства технического наблюдения не зафиксировали пусков ракет из района, контролируемого ополчением. "Если бы малайзийский Boeing сбила ракета, выпущенная из любого района, находящегося восточнее точки катастрофы, то она была бы обнаружена российским первичным радиолокатором", — заявил начальник радиотехнических войск российских Воздушно-космических сил генерал-майор Андрей Кобан.

"Анализ первичной радиолокационной информации опровергает утверждение украинской стороны и выводы технического голландского следствия о том, что пуск ракеты, сбившей малайзийский Boeing, мог быть осуществлен из района населенного пункта Снежное. У украинской стороны имеется информация о воздушной обстановке в районе крушения Boeing-777 "Малайзийских авиалиний", причем как от гражданских, так и от военных источников. Тот факт, что Украина до сих пор не обнародована информацию с РЛС, позволяет предположить, что место пуска ракеты, если это был БУК, находилось на территории подконтрольной ВСУ", — рассказал генерал Кобан.

Сообщается, что Россия в ближайшее время передаст голландской стороне все данные первичной радиолокации.

Напомним, пассажирский самолет Boeing 777-200ER компании "Малайзийские авиалинии", выполнявший рейс MH17 из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года в Донецкой области. Погибли 283 пассажира и 15 членов экипажа — граждане 10 государств.

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