Саудиты угрожают США "катастрофическими последствиями" после закона о 9/11

Власти Саудовской Аравии предрекают США"катастрофические последствия" из-за закона, позволяющего родственникам жертв терактов 11 сентября подавать на Эр-Рияд в суд. Об этом пишет журнал Spiegel.

"Для президента Обамы решение конгресса по закону 9/11 является внутриполитическим поражением. Саудовская Аравия возмущена — и недвусмысленно предупреждает о последствиях", — говорится в статье журнала.

Издание также приводит заявление Министерства иностранных дел Эр-Рияда, которое призвало конгресс "принять все необходимые меры для предотвращения катастрофических и опасных последствий".

Напомним, что согласно новому закону США, жертвы терактов 11 сентября 2001 года могут выдвигать обвинения против любой другой страны, которую пострадавшие сочтут виновной в своих бедствиях.

Барак Обама, между тем, заявил, что этот закон может навредить национальным интересам США. Он даже попытался наложить вето на неудачный закон, однако конгресс отверг решение президента впервые за все время работы действующей администрации.

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