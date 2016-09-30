Дипломаты заявили: США упорно идут к Третьей мировой

План "Б" США по альтернативному "мирному урегулированию" в Сирии подразумевает силовой вариант развития событий, включающий интенсификацию авиаударов международной коалиции под эгидой США, переброску дополнительных сил спецназа, а также - увеличение поставок вооружений так называемой умеренной оппозиции.

Сейчас этот запасной план стал актуален, поскольку правительственные войска Башара Асада начали наступление на позиции боевиков в Алеппо, а потеря важной ключевой точки неприемлема для "протеже США". Об этом изданию "Известия" рассказал источник в дипломатических кругах.

В свою очередь, первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по обороне Франц Клинцевич заявил, что США могут пойти на новые провокации и совершить акции, подобные той, что была недавно в районе Дейр-эз-Зора.

"Я бы не исключал такого развития событий. США уже поступали подобным образом, что представляло прямую угрозу, в том числе и для России. Кроме того, они наверняка попытаются руками террористов добиться успеха на поле боя, скоординировав с ними свои действия. Варианты развития событий в данном случае разные. Но как бы ни стали действовать в конечном итоге США, понятно — они испытывают нас на прочность. Вместе с тем надеюсь, что там нет безумцев и к прямой конфронтации между российскими и американскими военными эта ситуация не приведет", — отметил сенатор.

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