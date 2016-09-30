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Источник Правда.Ру

Обама и Меркель возложили ответственность за Сирию на Россию

Мир

Президент США Барак Обама и канцлер Германии Ангела Меркель в телефонном разговоре пришли к выводу, что "особую ответственность" по нормализации ситуации в Сирии должны нести сирийские власти и Россия.

Обама и Меркель сочли Россию ответственной за Сирию
источник Pravda.Ru

Как говорится в сообщении Белого дома, Обама и Меркель выразили общую точку зрения, что РФ и сирийский режим "несут особую ответственность за прекращение огня в Сирии и организации доступа гуманитарной помощи ООН в осажденные и труднодоступные районы".

По данным РИА Новости, Меркель и Обама также призвали сирийские власти и Россию прекратить военную операцию в Алеппо, из-за которой якобы страдают гражданские лица.

Напомним, 28 сентября госсекретарь США Джон Керри заявил, что США готовятся приостановить сотрудничество с Россией по Сирии. Об этом он сообщил в ходе телефонного разговора с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Он проинформировал министра иностранных дел, что США готовятся приостановить двустороннее общение США и России по Сирии, в том числе по созданию совместного центра по реализации перемирия, если Россия не предпримет немедленных шагов по прекращению наступления в Алеппо и восстановлению режима прекращения боевых действий", - сообщил представитель госдепартамента Джон Кирби РИА Новости.

По его словам, Керри также возложил на Россию ответственность за применение зажигательных и противобункерных бомб в Алеппо и в целом за наступление сирийских правительственных войск, гуманитарную ситуацию в городе и предполагаемые атаки на гражданскую инфраструктуру.

"Госсекретарь выразил глубокую обеспокоенность ухудшением ситуации в Сирии, особенно продолжающимися атаками России и сирийского режима на больницы, сети водоснабжения и другую гражданскую инфраструктуру в Алеппо. Госсекретарь ясно дал понять, что США и их партнеры считают Россию ответственной за эту ситуацию, включая использование зажигательных и противобункерных бомб в городе, что является значительной эскалацией и представляет большой риск для гражданских лиц", - сказал Кирби.

По словам представителя госдепа, Керри подчеркнул, что на России лежит обязанность остановить это наступление и позволить гуманитарный доступ в Алеппо и в другие нуждающиеся районы.

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Темы США сирия джон керри
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