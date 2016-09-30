Япония попытается купить Курилы. Они не продаются

Япония намерена предложить России пакет инвестиционных проектов в обмен на передачу Курильских островов.

источник Pravda.Ru

Во время визита в Японию президента РФ Владимира Путина премьер-министр Синдзо Абэ озвучит это предложение, сообщил«Известиям» сообщил источник, близкий к дипломатическим кругам Японии.

По его словам, "японцы сосредоточились на двух небольших островах - Шикотан и Хабомаи. Главное для Токио - запустить процесс передачи или хотя бы его обсуждение. Однако часть японского истеблишмента настаивает на том, чтобы вести переговоры о возвращении всех четырех островов. Япония готова вложить серьезные инвестиции в Дальний Восток. Примечательно, что предлагаются инвестиции в объекты, которые не смогут быстро окупиться. Речь идет о строительстве дорог, больниц, городских и инфраструктурных объектов. Помимо этого, говорится и об инвестициях в российские IT-технологии".

Пока называются инвестиции в размере около $20 млрд в неокупаемые проекты в течение 10 лет в обмен на решение проблемы Курил. Речь идет о постройке до 100 инфраструктурных объектов.

Ранее японский премьер заявил, что рассчитывает на продвижение переговоров по Курильским островам и «откровенный разговор» с президентом РФ во время его визита в Японию 15 декабря.

Премьер-министр Японии подчеркнул, что надеется в «спокойной обстановке» «путем откровенного диалога» с Владимиром Путиным достичь понимания относительно будущего Курил. Для подготовки наиболее важной экономической составляющей визита в ноябре в Японию отправится первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов.

Ранее Правда.ру писала, что Россия настроена на поиск компромисса с Японией по поводу Южных Курильских островов, а также на заключение мира по итогам Второй мировой войны. Однако, вопрос о продаже Курил не рассматривается. Об этом рассказал президент РФ Владимир Путин в интервью агентству Bloomberg.

"Мы не торгуем территориями, хотя проблема заключения мирного договора с Японией является, конечно, ключевой и нам бы очень хотелось с нашими японскими друзьями найти решение этой проблемы", - сказал Путин. "Речь не идет о каком-то обмене, о каких-то продажах, речь идет о поиске решения, при котором ни одна из сторон не будет чувствовать себя внакладе, ни одна из сторон не будет чувствовать себя ни побежденной, ни проигравшей", - сказал Путин.

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