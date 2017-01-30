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"Ударить и добить": Что США готовят России

Мир

Способность государственных структур России и Китая не только пережить ядерный удар, но и продолжить после него функционировать, исследуют американское разведывательное сообщество и стратегическое командование Вооруженных сил США.

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Как сообщает сегодня, 30 января,  Bloomberg,  соответствующее исследование было заказано Конгрессом по инициативе обеих основных партий, "представители которых озабочены растущей военной мощью Китая и испытывают подозрения в отношении намерений президента России Владимира Путина".

Для чего проводятся подобные исследования, Pravda.Ru рассказал президент Академии геополитических проблем, президент Международного центра геополитического анализа, доктор исторических наук, генерал-полковник Леонид Ивашов.

— Означает ли это, что США рассматривают первый ядерный удар именно по Китаю и России? Что это значит? Как нам реагировать?

— Надо иметь ввиду, что с появлением ядерного оружия и первенства США в этом вопросе, Вашингтон всегда рассматривал возможность нанесения упреждающего удара. А мы отвечали ответно-встречным ударом, или, по крайней мере, ответным. Так что, инициатива всегда была за американцами. И они четко дают понять: раз у нас есть ядерное оружие, значит мы должны иметь возможность нанести удар первыми.

И вся эта глобальная система противоракетной обороны  нацелена именно на обеспечение первого глобального ядерного удара. Поэтому у них каждые 5 лет проводится, так называемый, ядерный обзор, где специалисты исследуют состояние стран-противников — России и Китая в первую очередь, и отрабатывают различные варианты: сколько они получат в ответ, кто первым вынесет белый флаг, и т.д.

Выживет ли после ядерного удара система управления России или Китая — это один из главных вопросов, который они исследуют. Но сейчас нужно иметь в виду, что тот анализ, те исследования, которые США проводят, ориентированы не только на выживание системы управления после ядерного удара, но и в случае применения неядерных ударов, прежде всего, кибероружия, которое будет задействовано или до удара, или в ходе удара, или уже после него, с целью подавления всех систем управления - как государственного и военного, так и управления ракетно-ядерными силами.

— То есть, России надо быть готовой к тому, что первым будет нанесен именно киберудар?

— Да, и мне кажется, что это главное. Вполне возможно, что сначала последует киберудар, чтобы отключить всю нашу систему управления, и прежде всего, ракетно-ядерными силами, чтобы лишить нас возможность принять быстрые политические решения и пойти на ответно-встречный удар, Затем, вполне возможно, сразу последует или быстрый глобальный удар, или ядерный удар. Но, скорее всего, это будет быстрый глобальный удар США.

— Получается, что система российская система автоматического управления ответным ударом "Периметр" не зря была создана?

— Она была создана еще в советские годы, а сегодня активно совершенствуется. Так нужно для сдерживания. Я не утверждаю о том, что американцы готовятся в ядерной войне, но на всякий случай они этот вопрос отрабатывают.

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