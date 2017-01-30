США заставят Европу заплатить за НАТО и ООН — эксперт

Выполняя свои предвыборные обещания, президент США Дональд Трамп начал перекраивать международную политическую повестку, не забыв при этом и ведущие международные организации.

Фото: AP

Союзникам по НАТО новый хозяин Белого дома сообщил, что "устаревший" Альянс давно нуждается в серьезных реформах, а вот за "американскую безопасность" придется теперь и платить, в связи с чем малые страны, входящие в НАТО, срочно принялись поднимать свои расходы на оборону до 2% от ВВП, в полном соответствии с требованиями Североатлантического договора.

Следующей организацией, на которую "нацелился" Трамп, оказалась ООН, которой президент США успел пригрозить разными карами еще в конце декабря, после того, как Совбез ООН принял антиизраильскую резолюцию по вопросу строительства поселений на Западном берегу реки Иордан.

Сейчас новая администрация уже погрузилась в разработку документов, которые ограничат финансовое участие Вашингтона в различных международных организациях, и в первую очередь в ООН. По предварительным подсчетам, американские финансовые вложения в международные организации могут сократиться на 40%. Если Дональд Трамп подпишет подобный документ, то и ООН может недосчитаться многомиллионных взносов, которые США ежегодно перечисляют в общую копилку.

Что ожидает ООН и какие последствия можно ожидать от деятельности новой американской администрации Pravda.Ru рассказал доктор политических наук, профессор, заведующий кафедрой регионального управления Института государственной службы и управления (ИГСУ) РАНХиГС Владимир Штоль.

— Чем это грозит - глобальным переформатированием, или возможно даже закрытием международных организаций?

— Я думаю, что все нынешние заявления Трампа, все его выступления можно расценивать достаточно серьезно. Но, при этом, надо понимать, что в каких-то вопросах президент США, с точки зрения принятия решений, не полностью суверенен. Есть ведь еще и конгресс, который может ограничить любую активность американского президента.

Кроме того, есть некоторые основополагающие моменты, которые ни один американский президент, если он в здравом уме, конечно, отменить не сможет. Например то, что касается организации Североатлантического договора и НАТО.

— Трамп действительно может предпринять какие-то серьезные шаги в отношении НАТО?

— НАТО, я хочу напомнить, это основной инструмент, который легитимизирует американское военное присутствие в Европе. То есть, без НАТО не будет никакой правовой основы для присутствия американских войск в Европе. Это, конечно, для США совершенно недопустимо. Поэтому да, может идти речь о каких-то требованиях к европейским союзникам по НАТО, об увеличении их ежегодных взносов, о финансовом участии в работе организации в целом.

Но в этом нет ничего и нового: с момента создания Альянса в 1949 году американцы постоянно требуют от европейцев все большего и большего участия, прежде всего, финансового, в работе НАТО, в обеспечении работы НАТО. Кроме того, и последний саммит, который состоялся осенью прошлого года в Варшаве, так же констатировал неудовлетворительное положение дел в этой сфере.

— И как складывается сейчас ситуация с финансированием Альянса?

— Практически не более 5 стран-членов НАТО, включая США и Канаду, участвуют в ежегодном увеличении военных расходов на НАТО в предусмотренных размерах. Все остальные стараются этого избегать. Поэтому американцы, конечно, заинтересованы в увеличении финансового вклада всех участников блока, прежде всего, европейских.

Так что, эта история не новая, она длится уже десятилетия, это такая игра в пинг-понг. Европейцы хотят все большей безопасности при все меньших материальных затратах. Американцев, конечно, такая ситуация устраивать не может.

Поэтому, Трамп сколько угодно много будет критиковать работу НАТО, но от основополагающей цели этой организации, конечно, американцы отойти сегодня не готовы. Поэтому, НАТО сохранится, и здесь никаких двух позиций быть не может.

— А по поводу ООН что вы можете сказать?

— Что касается участия американцев в финансировании Организации объединенных наций, то здесь тоже можно ожидать некоторое снижение затрат со стороны США, поскольку уже решения целого ряда организаций, в том числе и принимаемые ООН, не всегда устраивают американскую администрацию, поскольку не дают ей возможности легитимно решать собственные задачи при помощи основного инструмента международных отношений, важной структуры международного права.

Но, тем не менее, конечно американцы заинтересованы в сохранении и самой структуры, и нынешнего статуса постоянных членов Совета безопасности, с их правом вето, со всем тем, что было подписано еще в 1945 году во время принятия Устава Организации.

Поэтому, как я думаю, и здесь рассчитываться на какие-то принципиальные изменения вряд ли приходится. Единственное, что может быть - это сокращение материального взноса. Это такой элемент нажима на организации, определенного политического шантажа, давления.

Но в целом, ООН, я думаю, пока будет сохраняться, потому что, ничего более приемлемого и разумного на сегодняшний день человечеством не выработано, и не придумано, и не создано. А финансирование как элемент, еще раз повторяю, давления для продвижения своих позиций в этих структурах, конечно, американцы могут использовать.

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