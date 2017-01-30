Американский бизнес нанимает лоббистов для отмены санкций

Одной из самых острых проблем сегодня остается вопрос о санкциях против России, которые были введены США и странами ЕС на фоне украинского кризиса. Изменение этой тупиковой ситуации, которая вредит и американскому бизнесу, многие связывают с новой американской администрацией.

Фото: AP

Президент США пока не принял никакого решения по этому вопросу, но в борьбу за отмену санкций уже активно включились американские компании.

Хотя команду Дональлда Трампа и отличает внешняя эпатажность и даже склонность к популизму, на самом деле, она состоит из людей крайне прагматичных, тесно связанных с крупнейшими американскими корпорациями, в первую очередь в сфере ВПК и нефтегазового сектора.

Именно этим можно объяснить тот факт, что начиная с момента инаугурации Трампа в качестве 45-го президента Соединённых Штатов активность американских компаний, лоббирующих в конгрессе отмену или смягчение антироссийских санкций, существенно возросла.

Санкционным режимом и ответными российскими мерами, в той или иной мере, судя по данным Службы исследований Конгресса США, были серьезно затронуты ряд американских компаний Так, корпорация ExxonMobil была вынуждена заморозить свой шельфовый проект с "Роснефтью" стоимостью в 700 миллионов долларов.

Такие крупные нефтегазовые сервисные компании, как Halliburton и National Oilwell Varco, указали в своих корпоративных отчётах, что санкции негативно сказываются на их текущих и будущих прибылях.

Аналогичная ситуация сложилась и с известной машиностроительной компанией John Deere, у которой в России имеется два завода. Всего же, по данным профильных отраслевых ассоциаций, санкции США против России только на первом этапе привели к сокращению 12 тысяч рабочих мест.

Косвенный ущерб от антироссийских санкций вполне может оказаться существенно выше, утверждают эксперты, так как ограничения означают потерю рынков сбыта и обрыв уже сложившихся связей в ряде отраслей, причём довольно высокотехнологичных, кооперационных цепочек.

Это актуально, к примеру, в производстве аэрокосмической техники или в сфере поставки сложного телекоммуникационного оборудования. С последним вообще дела обстоят интересно: его довольно оперативно можно заменить на китайские аналоги, тем более что крупные китайские корпорации и так, в общем-то, производят всю элементную базу для мировой электроники.

Бизнес должен делать деньги, несмотря на политическую ситуацию, и именно этим хотят заниматься американские компании. Поэтому и предстоит представителям бизнеса серьезно поработать с конгрессом США. И даром времени они точно не теряют, о чем говорят данные портала по раскрытию лоббистской информации: после 20 января резко активизировались компании, которые готовы платить профессиональным лоббистам за снятие санкций с России.

Напомним, как писала Правда.Ру, еще в декабре 2016 года стало известно, что законопроекту который сделал бы для следующего после Обамы президента невозможным снятие санкций с России, успешно противостояла в сенате США корпорация Exxon Mobil. Всячески затягивая рассмотрение этого законопроекта, корпорация расчищает себе путь для перезапуска программы стоимостью в миллиарды долларов.

Санкции США против России были введены в 2014 году по инициативе президента Барака Обамы. Следующий президент, а в данном случае это Дональд Трамп, может "одним росчерком пера" эти санкции отменить.

Для того, чтобы это было невозможно сделать, еще в апреле 2016 года на рассмотрения конгресса США поступил Акт о стабильности и демократии для Украины. В документе, составленном членами палаты представителей США демократом Элиотом Энгелом и республиканцев Адамом Кизингером, оговариваются условия снятия санкций с РФ. Согласно предложенному законопроекту глава США не сможет снять санкции с России, пока Украина на восстановит свой контроль над Крымом.

Однако под влиянием лоббистов от компании Exxon Mobil, этого так и не произошло.

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