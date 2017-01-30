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Источник Правда.Ру

Студентка из Франции завоевала титул "Мисс Вселенная"

Мир

23-летняя француженка Ирис Миттенар завоевала титул "Мисс Вселенная" на 65-м конкурсе красоты, который проходил в Маниле, сообщает AP. Столица Филиппин принимает это мероприятие уже в третий раз.

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Фото: AP

Девушка живет в Лилле на севере Франции и учится на стоматолога. В своем досье для конкурса она указывала, что в случае победы будет активно пропагандировать гигиену полости рта. Комментируя свою победу, она сказала, что почла бы за честь оказаться в тройке финалистов и была ошеломлена итоговым первым местом.

Это вторая представительница Франции, завоевавшая корону "Мисс Вселенная": в 1953 году победила Лоррен Кристиан Мартель.

В этом году в конкурсе за звание самой красивой девушки боролись 86 участниц. Миттенар получила корону из рук победительницы 2015 года — филиппинки Пии Вуртцбах.

"Красота — внутри у человека. Быть доброй, иметь нравственные ценности, быть уверенной в себе, но признавать свои недостатки — так я работаю над собой для того, чтобы быть красивой", — говорит победительница.

По окончании церемонии финалистки ответили на несколько вопросов, в частности — рассказали об одной из своих крупных неудач и о том, чему научились в ходе конкурса.

"У меня несколько раз случались неудачи. Когда это происходит, нужно подняться и попробовать сделать все заново", — сказала Миттенар.

Обладательница второго места, 25-летняя мисс Гаити Ракель Пелизье, рассказала о том, как в 2010 году землетрясение, унесшее жизни 300 тысяч человек, разрушило ее родной город.

Третье место в конкурсе заняла 23-летняя мисс Колумбия Андреа Товар.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на зарубежные СМИ, в финальной части конкурса, где участницы отвечали на вопросы, были подняты политические темы. Так, победительница Ирис Миттенар затронула вопрос миграционного кризиса, а представительницы Колумбии и Кении высказали свои мнения о 45-м президенте США Дональде Трампе и экс-кандидате на этот пост Хиллари Клинтон.

Вели заключительную трансляцию с конкурса Стив Харви и модель плюс-сайз Эшли Грэм. В прошлом году Стив Харви по ошибке объявил победительницей не ту конкурсантку, отдав корону "Мисс Колумбия". Потом ему пришлось вернуться на сцену и короновать настоящую победительницу, "Мисс Филиппины".

Ведущему конкурса "Мисс Вселенная" напомнили о прошлогоднем курьезе и дали очки перед тем, как он вскрыл конверт с именем победительницы — француженки Ирис Миттенар.

Напомним, конкурс красоты "Мисс Вселенная" — самый престижный и разрекламированный конкурс планеты. Он в категорию "Большая четвёрка" наряду с конкурсами "Мисс Мира", "Мисс Интернешнл" и "Мисс Земля". Штаб-квартира располагается в Нью Йорке, США. С 1996 по 2015 год конкурс принадлежал Дональду Трампу.

Первый раз конкурс проводился в Лонг-Бич, Калифорния и на нём победила Арми Куусела из Финляндии. До 1972 года конкурс проводился исключительно на территории США.

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