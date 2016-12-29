Кэмерона называют главным кандидатом на пост генсека НАТО

Бывший премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон считается одним из самых вероятных кандидатов на пост генерального секретаря НАТО. Об этом сообщает Daily Mail, ссылаясь на свои источники. Всё зависит от того, будет ли выдвигать его кандидатуру Тереза Мэй.

Фото: AP

Уже появилась информация, что если премьер Британии Тереза Мэй предложит Кэмерона на эту должность, которая предполагает зарплату более 260 тысяч евро, кандидатуру экс-премьера многие поддержат. Представитель Кэмерона пока не прокомментировал эту информацию.

По словам источников в НАТО, Британия занимает сильную позицию в альянсе, поскольку "является крупнейшей и наиболее значимой страной в военном плане" после США. Также страна стремится играть более активную роль в альянсе после выхода из состава ЕС.

Чиновники, близкие к Кэмерону, заявили, что Великобритания только выиграет от его возвращения на политическую арену. Также они отметили, что экс-премьер готов рассмотреть такую возможность, передает Газета.ру.

"Мы должны найти для него роль — он может предложить очень многое — и убедить его вновь сражаться за Британию", — приводит газета слова одного из членов кабинета премьер-министра Британии Мэй.

В настоящий момент должность генсека НАТО занимает Йенс Столтенберг. Бывший премьер Норвегии уйдет с этого поста в 2018 или 2019 году. Граждане Великобритании трижды возглавляли Североатлантический альянс. В период с 1952 по 1957 годы генсеком НАТО был Гастингс Исмей, с 1984 по 1988 — Питер Каррингтон, а с 1999 по 2003 — Джордж Робертсон.

Премьер-министр страны Дэвид Кэмерон ушел в отставку после того, как британцы проголосовали за выход из ЕС. Новым премьером стала экс-глава МВД Британии Тереза Мэй.

По мнению первого проректора Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова, Brexit — один из примеров, когда "управляющие странами придумывали свои победы, а потом получали по башке".

По его словам, Brexit был придуман действующим премьером, никто его за язык не тянул. Кэмерон был уверен, что страна скажет "нет", а он сможет удачно шантажировать Брюссель и внутри страны получить ряд значимых для себя полномочий. А кончилось все это совершенно иным образом.

Кстати, недавно Запад заявил, что в итогах Brexit тоже виноват Путин. Депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза.

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