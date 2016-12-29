Bloomberg: США проиграет Китаю торговую войну

В следующем году между США и Китаем может начаться торговая война, в которой победит Пекин, пишет Bloomberg со ссылкой на профессора Городского университета Гонконга Джеймса Вана.

"Расстановка сил в мире сейчас гораздо более неопределенная, чем в начале ХХ века, и такие игроки, как Китай и Индия, смогли создать новые политические центры притяжения. В то время как экономический и политический паралич поражает развитый мир, наиболее вероятный исход — торговая война", — пишет Ван в своем ежемесячном комментарии для хедж-фонда Pine River China Fund.

В случае торговой войны китайские власти окажутся в лучшем положении, чем американские, поскольку смогут свободнее распоряжаться государственными ресурсами, чтобы помочь своим экспортерам. При этом частные китайские компании будут более уязвимы, чем государственные предприятия, поскольку последние имеют большее политические влияние в Пекине, считает эксперт, передает РИА "Новости".

По мнению экспертов, хоть США и называют Россию угрозой номер один, но опасаются на самом деле Китая. Поэтому Трамп будет и дальше сближаться с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом, в частности, написала Neue Zürcher Zeitung. Автор статьи Ульрих Шпек пишет: Трамп считает, что сможет "разрубить узел и договориться с Путиным, причём так, чтобы это было выгодно обеим сторонам". Издание отмечает, что главный противник Америки сейчас — не Россия, а Китай. Именно на ослабление этой страны будут направлены все дружественные шаги навстречу РФ.

Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, "армия которого становится сильнее".

Спустя 25 лет после унизительного распада Советского Союза президент Путин уверенно движется к тому, чтобы превратить Россию в "государство своей мечты, вездесущего и незаменимого партнёра", полагает эксперт лондонского Королевского института международных отношений Эндрю Морган. По словам издания, Кремль не скрывает, что он намерен "мешать" Соединённым Штатам и Западу вообще, если у него появится такая возможность.

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