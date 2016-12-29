Война окончена: Россия выведет войска из мирной Сирии

Достигнуты договоренности между сторонами конфликта в Сирии по прекращению огня на территории страны, участники готовы начать мирные переговоры, сообщил президент России Владимир Путин.

"Только что пришло сообщение о том, что сегодня несколько часов назад произошло событие, которого мы не просто долго ждали, но для приближения которого много работали. Подписаны три документа. Первый документ между сирийским правительством и вооруженной оппозицией о прекращении огня на территории Сирийско-Арабской республики. Второй документ — это комплекс мер по контролю за режимом прекращения огня. И третий документ — заявление о готовности к началу мирных переговоров по сирийскому урегулированию", — сказал Путин на встрече с главами МИД и Минобороны.

Также стало известно, что президент России Владимир Путин согласен с предложением сократить группировку российских войск в Сирии. Об этом сообщает Reuters. О возможности вывода из Сирии части российских войск заявил глава Минобороны Сергей Шойгу. По его словам, для этого созданы все условия, передает РИА "Новости".

Режим прекращения огня в Сирии будет введен в полночь 30 декабря, объявил Шойгу. Гарантами перемирия будут Россия и Турция, добавил он. Режим прекращения огня не будет распространяться на "Исламское государство" (запрещена в России), "Фронт ан-Нусру" и другие связанные с ними группировки.

Напомним, как ранее сообщала Правда.Ру, Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Сообщалось, что действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами сирийской армии. В рамках договоренности России и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

А ранее в декабре состоялись переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирийской проблеме, прошли вчера в российской столице. Одновременно в Москве встретились и министры обороны трех стран, также обсудив ситуацию в Сирии и возможные варианты развития событий после освобождения Алеппо.

США к переговорам приглашены не были. Как с явной обидой трактует этот факт New York Times, "чтобы решение конфликта служило интересам трех стран". По мнению американских экспертов, "когда турки, иранцы и россияне согласовывают процессы в Сирии без США, то это для Вашингтона становится "большой проблемой".

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