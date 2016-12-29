Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Борис Межуев: США доиграются до холодной войны-2

Мир

Госсекретарь США Джон Керри обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы президента Штатов. Кибератаки, проведённые, по мнению США, российскими хакерами, повлияли на ход предвыборной кампании, заявил он.

357517.jpeg

Кирби отметил, что это новая форма политической борьбы. США, по его словам, следует быть настороже и искать новые методы защиты и новые методы для нанесения ответных ударов.

Есть ли у США доказательства вмешательства России и чего они хотят добиться такими заявлениями, Правда.Ру узнала у главного редактора сайта "Политаналитика", политолога, кандидата философских наук, профессора Бориса Межуева.

— Как прокомментируете заявление Кэрри?

— Первое: это не сопровождается никакими серьезными фактами, фактическими доказательствами, мы ничего не имеем. С другой стороны, мы имеем заявления людей, представляющих сайт WikiLeaks, о том, что им были предоставлены данные о взломе серверов именно демократической партии некими внутренними людьми. То есть людьми, представляющими комитет демократической партии национальной. В ответ на это, правда, говорится представителями разведки, что взлом был осуществлен и республиканского комитета тоже, и они точно знают кем, но доказательств этого нет, кроме каких-то таинственных указаний на некоторые якобы российские наименования компьютеров, компьютерных фирм, которые это делали. Что, разумеется, свидетельствует о том, что вряд ли профессиональные организации типа разведки могли оставлять такие следы.

Поэтому самое главное, что здесь, скорее, вызывает удивление, это какая практическая цель подобного рода заявлений, что хотят этим сделать. Честно говоря, до 19 декабря были предположения, что речь идет о попытке повлиять на выборщиков. Теперь очевидно, что уже ни на что не повлияет. Возможно, главная задача — осуществить какое-то воздействие на сенат.

Речь идет о том, чтобы попытаться сформировать против Трампа, против администрации Трампа, двухпартийный антироссийский консенсус. В первую очередь, на базе сената, меньше, — палаты представителей и т. д. Чтобы, условно говоря, сенат был интегрирован как антироссийское лобби. Возможно, демократы и республиканцы расходились по вопросам внутренней политики. Сомневаюсь, что они найдут общий язык по поводу Израиля. Очевидно, что иранская сделка тоже будет дебатироваться.

По вопросу России, ведь вчера было более интересное заявление, даже не Керри, а Линдси Грэма, о том, что 99% сенаторов поддерживает версию, которую вы сейчас назвали. Вот главное здесь заявление. Речь идет о том, чтобы сохранить 99% сенаторов, и чтобы эти 99% сенаторов не допускали никаких действий Трампа или максимально возможно препятствовали разблокированию отношений с Россией. Вот главная задача. И ясно, что она в этом заключается.

Администрация Обамы уходит, но она не хочет уходить совсем в этом плане, она хочет устроить здесь серьезный двухпартийный консенсус, который бы пережил Трампа. То есть Трамп приходит и уходит, а это антироссийское сенатское лобби остается.

Но, надо сказать, что в свое время Генри Джексону, фактически создателю, патриарху неоконсерватизма, удалось что-то подобное сделать на базе демократической партии, создать двухпартийную силу, которая бы включала в себя демократов и республиканцев и которая блокировала бы все шаги в сторону разрядки с Советским Союзом, что, собственно, им в какой-то степени удалось, несмотря на много чего. Что было сделано Никсоном и его преемниками.

Поэтому, думаю, этим и объясняются подобные действия. Что касается фактуры, было ли, не было ли взлома, я думаю, это сейчас никого не волнует. Фактура вообще подверстывается. Поскольку какие-то хакеры что-то взломали, может быть, они были из России, может, они были не из России. Никто никогда не узнает, откуда они были. Значит, выгоднее думать, что они из России, тогда им из России и быть. Но здесь, конечно, не в этом дело, а дело заключается в том, чтобы сохранить Россию как врага и не допустить, чтобы любое разблокирование отношений с ней носило долгосрочный, постоянный и окончательный характер.

— Как писала та же The New York Times, США давно и масштабно применяют кибероружие для оказания влияния на выборы в других государствах.

— Да, США можно, а другим нельзя. Но это понятно, это американская исключительность и т. д. Но ясно, что, наверное, Россия бы тоже не обрадовалась, если бы мы узнали, что американские спецслужбы взламывают или работают на Навального. Этому как раз удивляться не стоит. В данном случае фактура не важна.

Во-первых, надо прямо сказать, что хакеры, которые осуществили взлом демократической партии, не были главной причиной поражения Хиллари Клинтон. Это же очевидно. Ну что они там особенного сказали. Все равно та студенческая молодежь, которая собиралась голосовать за Сандерса, она вряд ли бы проголосовала за Дональда Трампа. То, что комитет демократической партии был на стороне Хиллари Клинтон против Сандерса, прямо скажем, не такая это великая сенсационная бомба, которая уничтожила репутацию Хиллари Клинтон, а все остальное у нее было просто великолепно.

Как бы не относиться к хакерам, вне зависимости от того, к кому они имеют отношение, не были эти хакеры главными, скорее уж, надо ФБР обвинить. Но обвинить, что ФБР тоже работало на Путина, смешно. Не случайно, кстати, все забыли про ФБР, которое гораздо более активно и серьезно повлияло на всю эту историю своими сообщениями о том, что они продолжают расследование и т. д. И, тем не менее, о них как-то все забыли. Это все не имеет ровным счетом никакого политического значения.

Политическое значение имеет борьба за сенат, и это складывание новой сенатской партии. Предположительно, я думаю, все понимают, и все более-менее исходят из того, что это новая двухпартийная коалиция, которая складывается на антироссийской почве, и будет ставить нового президента через 4 года. Вот что самое главное, потому что под нее пойдут ресурсы, финансы, не важно, кто там будет: демократы, республиканцы, но она будет блокировать продолжение трампизма, пролонгацию трампизма в дальнейшем. Может быть, даже возникнет новая политическая партия, но в этом я сомневаюсь. Во всяком случае, это даже не важно, возникнет она, или не возникнет. Возникнет некая новая, серьезная, интегрированная политическая сила, объединенная идеей о победе в новой холодной войне и противостоянием с новым партнером, кем будет Россия. Это точно, что делал Генри Джексон в 73 году, когда вводил поправку Джексона-Вэника, которая торпедировала экономическое сближение США и СССР. Это новый Джексон-Вэник. А дальше попробуй еще поборись с этим. В палате представителей тоже, наверняка не большие друзья России сидят. Это действительно серьезный вопрос и серьезная проблема. Об этом следует думать.

Что касается текущей администрации, что она еще может сделать? Она будет всячески показывать, что она предупреждала, что она героически сопротивлялась.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 

 


США отменят антироссийские санкции?
Темы выборы в США Дональд Трамп
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Упражнения для улучшения зрения
Здоровье
Упражнения для улучшения зрения
Комментарии
Актуальная аналитика
Финансы
Будущее России: Не верьте прогнозам либералов
Как отдохнуть
Что делать, чтобы не отравить праздник контрафактом
Министерство обороны
Армия России-2016: Достижения и проблемы
Читательский топ
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Германия спасает свое золото от Трампа?
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Следствие догадалось, что убило Ту-154
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака

Минтранс пока не считает версию о теракте основной. Но другие не выстраиваются. Погода? Была отличной. Пилоты? Опытные. Самолет? Технически исправен. Случай очень похож на взрыв самолета "Когалымавиа" над Синаем. Тогда ФСБ официально объявила о теракте только две недели спустя после крушения... И есть еще одна версия — о радиоэлектронной атаке.

Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Финансы
Германия спасает свое золото от Трампа?
Общество
Павел Глоба: прогноз на 2017-й год — прямой эфир Pravda.Ru
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Украина
Советник Порошенко уличил Деда Мороза и Снегурочку в работе на российские спецслужбы
Мир
Молдавия объявила "символическую" войну Евросоюзу
Любовь Степушова (Люлько) Будущее России: Не верьте прогнозам либералов Любовь Степушова (Люлько) Юрий Кондратьев Промахи новогоднего застолья: Что и чем закусываем? Юрий Кондратьев Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский
Комментарии
Gleb Zhiglov Измываться над Россией Charlie Hebdo помогает советский диссидент
Сева Петров Измываться над Россией Charlie Hebdo помогает советский диссидент
vkontakte_372278327 Социологи: Рейтинг Путина вырос до максимума
Dm St Социологи: Рейтинг Путина вырос до максимума
Татьяна Молчанова В Германии предложили студенткам жить поближе к беженцам
Ivan Leshyi Президент Филиппин придумал жестокую казнь для коррупционеров
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Президент Филиппин придумал жестокую казнь для коррупционеров
Сергей Кравцов(Mail.Ru) Минобороны: После карикатур на Ту-154 Charlie Hebdo обречены
Petko Ganchev Минобороны: После карикатур на Ту-154 Charlie Hebdo обречены
Игорь Столяров Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?