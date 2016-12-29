Борис Межуев: США доиграются до холодной войны-2

Госсекретарь США Джон Керри обвинил российских хакеров во вмешательстве в выборы президента Штатов. Кибератаки, проведённые, по мнению США, российскими хакерами, повлияли на ход предвыборной кампании, заявил он.

Кирби отметил, что это новая форма политической борьбы. США, по его словам, следует быть настороже и искать новые методы защиты и новые методы для нанесения ответных ударов.

Есть ли у США доказательства вмешательства России и чего они хотят добиться такими заявлениями, Правда.Ру узнала у главного редактора сайта "Политаналитика", политолога, кандидата философских наук, профессора Бориса Межуева.

— Как прокомментируете заявление Кэрри?

— Первое: это не сопровождается никакими серьезными фактами, фактическими доказательствами, мы ничего не имеем. С другой стороны, мы имеем заявления людей, представляющих сайт WikiLeaks, о том, что им были предоставлены данные о взломе серверов именно демократической партии некими внутренними людьми. То есть людьми, представляющими комитет демократической партии национальной. В ответ на это, правда, говорится представителями разведки, что взлом был осуществлен и республиканского комитета тоже, и они точно знают кем, но доказательств этого нет, кроме каких-то таинственных указаний на некоторые якобы российские наименования компьютеров, компьютерных фирм, которые это делали. Что, разумеется, свидетельствует о том, что вряд ли профессиональные организации типа разведки могли оставлять такие следы.

Поэтому самое главное, что здесь, скорее, вызывает удивление, это какая практическая цель подобного рода заявлений, что хотят этим сделать. Честно говоря, до 19 декабря были предположения, что речь идет о попытке повлиять на выборщиков. Теперь очевидно, что уже ни на что не повлияет. Возможно, главная задача — осуществить какое-то воздействие на сенат.

Речь идет о том, чтобы попытаться сформировать против Трампа, против администрации Трампа, двухпартийный антироссийский консенсус. В первую очередь, на базе сената, меньше, — палаты представителей и т. д. Чтобы, условно говоря, сенат был интегрирован как антироссийское лобби. Возможно, демократы и республиканцы расходились по вопросам внутренней политики. Сомневаюсь, что они найдут общий язык по поводу Израиля. Очевидно, что иранская сделка тоже будет дебатироваться.

По вопросу России, ведь вчера было более интересное заявление, даже не Керри, а Линдси Грэма, о том, что 99% сенаторов поддерживает версию, которую вы сейчас назвали. Вот главное здесь заявление. Речь идет о том, чтобы сохранить 99% сенаторов, и чтобы эти 99% сенаторов не допускали никаких действий Трампа или максимально возможно препятствовали разблокированию отношений с Россией. Вот главная задача. И ясно, что она в этом заключается.

Администрация Обамы уходит, но она не хочет уходить совсем в этом плане, она хочет устроить здесь серьезный двухпартийный консенсус, который бы пережил Трампа. То есть Трамп приходит и уходит, а это антироссийское сенатское лобби остается.

Но, надо сказать, что в свое время Генри Джексону, фактически создателю, патриарху неоконсерватизма, удалось что-то подобное сделать на базе демократической партии, создать двухпартийную силу, которая бы включала в себя демократов и республиканцев и которая блокировала бы все шаги в сторону разрядки с Советским Союзом, что, собственно, им в какой-то степени удалось, несмотря на много чего. Что было сделано Никсоном и его преемниками.

Поэтому, думаю, этим и объясняются подобные действия. Что касается фактуры, было ли, не было ли взлома, я думаю, это сейчас никого не волнует. Фактура вообще подверстывается. Поскольку какие-то хакеры что-то взломали, может быть, они были из России, может, они были не из России. Никто никогда не узнает, откуда они были. Значит, выгоднее думать, что они из России, тогда им из России и быть. Но здесь, конечно, не в этом дело, а дело заключается в том, чтобы сохранить Россию как врага и не допустить, чтобы любое разблокирование отношений с ней носило долгосрочный, постоянный и окончательный характер.

— Как писала та же The New York Times, США давно и масштабно применяют кибероружие для оказания влияния на выборы в других государствах.

— Да, США можно, а другим нельзя. Но это понятно, это американская исключительность и т. д. Но ясно, что, наверное, Россия бы тоже не обрадовалась, если бы мы узнали, что американские спецслужбы взламывают или работают на Навального. Этому как раз удивляться не стоит. В данном случае фактура не важна.

Во-первых, надо прямо сказать, что хакеры, которые осуществили взлом демократической партии, не были главной причиной поражения Хиллари Клинтон. Это же очевидно. Ну что они там особенного сказали. Все равно та студенческая молодежь, которая собиралась голосовать за Сандерса, она вряд ли бы проголосовала за Дональда Трампа. То, что комитет демократической партии был на стороне Хиллари Клинтон против Сандерса, прямо скажем, не такая это великая сенсационная бомба, которая уничтожила репутацию Хиллари Клинтон, а все остальное у нее было просто великолепно.

Как бы не относиться к хакерам, вне зависимости от того, к кому они имеют отношение, не были эти хакеры главными, скорее уж, надо ФБР обвинить. Но обвинить, что ФБР тоже работало на Путина, смешно. Не случайно, кстати, все забыли про ФБР, которое гораздо более активно и серьезно повлияло на всю эту историю своими сообщениями о том, что они продолжают расследование и т. д. И, тем не менее, о них как-то все забыли. Это все не имеет ровным счетом никакого политического значения.

Политическое значение имеет борьба за сенат, и это складывание новой сенатской партии. Предположительно, я думаю, все понимают, и все более-менее исходят из того, что это новая двухпартийная коалиция, которая складывается на антироссийской почве, и будет ставить нового президента через 4 года. Вот что самое главное, потому что под нее пойдут ресурсы, финансы, не важно, кто там будет: демократы, республиканцы, но она будет блокировать продолжение трампизма, пролонгацию трампизма в дальнейшем. Может быть, даже возникнет новая политическая партия, но в этом я сомневаюсь. Во всяком случае, это даже не важно, возникнет она, или не возникнет. Возникнет некая новая, серьезная, интегрированная политическая сила, объединенная идеей о победе в новой холодной войне и противостоянием с новым партнером, кем будет Россия. Это точно, что делал Генри Джексон в 73 году, когда вводил поправку Джексона-Вэника, которая торпедировала экономическое сближение США и СССР. Это новый Джексон-Вэник. А дальше попробуй еще поборись с этим. В палате представителей тоже, наверняка не большие друзья России сидят. Это действительно серьезный вопрос и серьезная проблема. Об этом следует думать.

Что касается текущей администрации, что она еще может сделать? Она будет всячески показывать, что она предупреждала, что она героически сопротивлялась.

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