Эксперт: Раздела Сирии на отдельные территории не будет

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В рамках сделки между Москвой, Анкарой и Тегераном Сирия будет разделена на несколько неофициальных зон регионального влияния. Как передает REUTERS, президенту Башару Асаду при этом позволят сохранить свой пост как минимум еще на несколько лет, до следующих выборов. После этого Сирию возглавит менее противоречивый кандидат, а Асаду дадут уйти с гарантиями безопасности для него и его семьи, говорят собеседники агентства.

Будет ли осуществлен раздел Сирии и как будут дальше идти переговоры по урегулированию ситуации в этой стране, Правда.Ру спросила у заместителя директора Института истории и политики МПГУ Владимира Шаповалова.

— Удастся ли достичь окончательного соглашения, и необходимо ли согласовывать это со странами Персидского залива и Соединенными Штатами?

— Данные сообщения, которые просочились в прессу с турецкой стороны, не нужно, как мне представляется, понимать в буквальном смысле разделения Сирии на отдельные территории. По всей вероятности, речь идет о согласовании позиций трех стран, имеющих достаточно серьезное влияние на события в Сирии, то есть России, Турции и Ирана. И, самое важное, о взаимодействии этих стран и Сирийской Арабской Республики по поводу борьбы с международными террористами, налаживания мирной жизни, политического диалога о будущем Сирии. Я думаю, что данное соглашение имеет чрезвычайное высокое значение для будущего Сирии, сирийского народа.

Нужно ли согласование позиций с другими странами? Да, безусловно, необходимо, поскольку сирийский конфликт уже давно вышел за пределы собственных границ Сирии и даже ближневосточного региона, и существует достаточно большое количество интересантов-стран, которые в той или иной степени вовлечены в конфликт, и поддерживают те или иные стороны конфликта. Это, безусловно, США, это и целый ряд стран Ближнего Востока. Собственно, они были перечислены нашим президентом. Это, конечно, Египет, Саудовская Аравия, Иордания и к этому списку, очевидно, можно добавить еще ряд стран, имеющих влияние в данном регионе.

— Может ли Украина стать следующей страной, где произойдет урегулирование?

— Украинский кризис имеет две составляющих. Первая и самая важная: украинский кризис - это внутриукраинское дело, это дело украинского народа. Следовательно, главными участниками мирного процесса урегулирования данного кризиса является, с одной стороны, украинское государство, киевское правительство, с другой стороны, представители Донецкой и Луганской народных республик. Без согласования позиций, без прямых контактов между Киевом с одной стороны и Донецком и Луганском с другой стороны процесс мирного урегулирования просто невозможен по определению.

В то же время Украина так же, как Сирия, к сожалению, имеет достаточно широкий круг внешних актеров, которые в активной степени участвуют в этом конфликте. И здесь необходимо согласование позиций и этих внешних игроков. Это согласование позиций происходит в рамках минского формата, который на сегодняшний день саботируется Украиной и не является эффективным, в том числе в силу существенной однобокости позиции западных участников мирного процесса, то есть Франции и Германии. Очевидно, что требуются значительные усилия международного сообщества по тому, чтобы данный формат заработал. Кстати, не вижу ничего плохого в том, чтобы присоединить к этому формату и США, поскольку нынешние киевские власти в значительной степени ориентируются не только на лидеров европейского сообщества, но и на США. Новая администрация США, возможно, придаст какой-то импульс данному процессу.

Кстати, еще один возможный импульс может произойти после президентских выборов во Франции и смены первого лица в Елисейском дворце. Поскольку, я надеюсь, что позиции нового президента Франции в отношении украинского кризиса тоже будут в существенной степени более продуктивными.

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