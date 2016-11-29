Переговоры глав МИД "нормандской четверки": О чем не договорились в Минске

Переговоры глав МИД "нормандского формата" (России, ФРГ, Франции и Украины) в Минске 29 ноября особыми достижениями не увенчались. Впрочем, особого оптимизма не было и до встречи.

На состоявшейся 19 октября в Берлине встрече лидеров "нормандской" четверки Владимира Путина, Ангелы Меркель, Петра Порошенко и Франсуа Олланда было принято решение до конца ноября этого года разработать "дорожную карту" по выполнению минских соглашений, где были бы подробно расписаны действия сторон.

Дипломаты так и не одобрили "дорожную карту" по юго-востоку Украины. Как отметил глава МИД РФ Сергей Лавров, минские соглашению буксуют, не получается согласовать последовательность шагов. При этом российский министр сообщил, что о размещении вооруженной миссии ОБСЕ на Украине "никто даже не помышляет".

"Этот вопрос уже неактуален, потому что такой необходимости не существует, сегодня никто об этом не говорит. Никаких военизированных миссий ни ОБСЕ, ни какой-либо другой структуры, о чем периодически говорят в Киеве, - никто о них даже не помышляет", - сказал Лавров.

"На рабочем уровне не получается пока даже согласовать последовательность шагов, прежде всего, в сфере безопасности и в сфере политических реформ", — отметил он.

"Но одновременно я считаю позитивным уже то обстоятельство, что договоренности лидеров от 19 октября не подвергаются сомнениям, как это бывало раньше, в том числе и с самими минскими договоренностями и с теми решениями, которые принимались год назад в октябре прошлого года в Париже", — подчеркнул глава МИД РФ.

Одной из договоренностей этой встречи, по словам Лаврова, стало то, что экономическая подгруппа контактной группы по Донбассу, которая не собиралась с августа этого года, должна немедленно восстановить свою работу.

"Наше сегодня общее решение, что эта группа по экономике должна немедленно свою работу возобновить и решить те вопросы, которые стоят на ее повестке дня", — добавил министр.

Несмотря на отсутствие прогресса, министры иностранных дел РФ, ФРГ, Франции и Украины договорились продолжить работу на уровне министерств и в рамках контактной группы по Донбассу.

"Говорить о каких-то многообещающих результатах мы, к сожалению, не можем", — сказал, в свою очередь, Павел Климкин на брифинге по итогам встречи.

По словам Климкина, Украина в ходе переговоров заявила, что согласна "на любую опцию" по обмену пленными.

Климкин также сообщил, что дискуссия по "дорожной карте" в Донбассе была очень короткой, так как у переговорщиков нет согласия по ее принципиальным вопросам.

"Дискуссия касательно "дорожной карты", к сожалению, была очень короткой, поскольку российская сторона не соглашается на ключевые приоритеты у нас… Дискуссия будет продолжаться в разных форматах", — сказал он.

Глава МИД Украины отметил, что на сегодняшний день нет согласия по всем принципиальным вопросам "дорожной карты", сообщает РИА Новости.

То, что урегулирование на Украине все еще далеко от завершения, подтвердил и глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер после встречи глав МИД "нормандской четверки". Он завил, что переговоры были сложными, но Германия и Франция будут продолжать добиваться выполнения минских соглашений.

При этом Штайнмайер после переговоров выразил оптимизм по подводу того, что Киев и Москва могут начать работать над выводом войск Украины и ополченцев из еще четырех районов.

По итогам встречи в Берлине 19 октября украинской политолог Михаил Погребинский сказал "Правде.Ру", что "это был, скорее, не новый импульс, а инъекции для сохранения жизни этого формата".

"Поскольку он был совершенно в предсмертном состоянии, а эта встреча дала ему какой-то шанс на новую жизнь, но очень слабый. Тем не менее, формат не умер. Он мог умереть. Если бы вышел Путин, и сказал, что нам не удалось ни до чего договориться, Киев отказывается выполнять свою часть, и поэтому, мы считаем, что дальнейшие переговоры бессмысленны. С этого момента он бы умер. А так, жизнь продолжается, жизнь после смерти, я бы сказал", - отмечал эксперт.

По итогам встречи в Берлине президент России Владимир Путин отметил, что "все участники подтвердили, что в основе урегулирования на юго-востоке Украины должны лежать минские соглашения и все подтвердили свою приверженность этим договоренностям".

Путин в аэропорту перед отлетом из Берлина в Москву подчеркнул, что "мы много внимания уделили вопросам безопасности и договорились по целому ряду позиций, о том, что должно быть сделано в ближайшее время в смысле дальнейшего решения вопросов, связанных с разведением конфликтующих сторон".

Накануне переговоров российский президент отмечал попытки Киева переложить ответственность за ситуацию на Москву, чтобы самому ничего не делать для выполнения политической части минских договоренностей. В этой связи Путин напомнил о статье президента Украины Петра Порошенко в немецкой прессе, где тот ссылался на неурегулирование вопросов безопасности в Донбассе. "Я считаю, что это только предлог, чтобы ничего не делать в политической сфере", - сказал российский лидер.

По его словам, "нужно идти как минимум параллельно", добиваясь реализации вопросов безопасности и совершая шаги в политической сфере. "Без этого добиться урегулирования будет невозможно", - заключил президент РФ.

Если не будет принят закон об амнистии, считает президент России, то никто из жителей Донбасса не сможет быть уверен, что его "не будут хватать и тащить в тюрьму за сепаратизм, за то, за это, за терроризм" и т.д.

То же самое касается и необходимости принятия закона об особом статусе Донбасса и внесении соответствующих изменений в конституцию Украины, продолжил Путин. "Почему нужно, чтобы он (особый статус) был закреплен в конституции? - отметил президент РФ. - Если просто его имплементировать, то завтра его можно будет отменить как противоречащий конституции. Это все прекрасно понимают".