Алеппо взят. О чем поговорим, господин Керри?

В российском Центре примирения враждующих сторон в Сирии заявили, что территория восточного Алеппо, где проживает более 90 тысяч человек, полностью освобождена от террористов.

Госсекретарь США Джон Керри. Фото: AP

По словам официального представителя Минобороны России генерал-майора Игоря Конашенкова, в течение последних суток благодаря действиям сирийских военнослужащих удалось кардинально переломить ситуацию в Алеппо. Это удалось сделать "благодаря очень подготовленным и аккуратным действиям сирийских военнослужащих".

При этом действующая администрация США все еще пытается договориться с Россией о завершении осады Алеппо в обмен на размежевание находящихся там сил сирийской оппозиции и террористической группировки "Джебхат Фатх аш-Шам" (бывшая "Джебхат ан-Нусра"), запрещенной в РФ.

Прокомментировать ситуацию Pravda.Ru попросила начальника сектора военной политики и экономики РИСИ Ивана Коновалова.

— О чем теперь Керри собирается договариваться с Россией (о телефонных разговорах сообщается постоянно)?

— Во-первых, надо помнить, что за человек сам господин Керри. Он представляет уходящую администрацию, и теперь у него развязаны руки. Он может предлагать любые инициативы, делать вообще все, что хочет. Потому что ему уже все равно. Внешнеполитический курс США станет теперь задачей администрации, которая придет в январе следующего года.

А сейчас, представляя уходящую администрацию, Керри все еще пытается быть активным. Возможно, пытается заработать очки по сравнению со своим президентом господином Обамой. Ведь у Керри явно далеко идущие политические планы, он не собирается заканчивать свою политическую карьеру, будет как-то развивать те бонусы, те позиции, которые он наработал в администрации Обамы.

Предлагать он может теперь все, тем более, что ничего конкретного не говорит, зато активность огромная. Поднял волну, взвинтил активность СМИ, привлек внимание к своей фигуре, опять же. И вот возникает вопрос: если никто не знает, что же он предлагает, хотя прошло уже два дня с тех пор, когда он выступил, - то не означает ли это, что все его предложения — либо просто туфта, либо там нет ничего такого, с чем могут согласиться ни законное правительство Сирии, ни Россия.

Керри сейчас очень активен, но в сегодняшней ситуации решать уже не ему и не господину Обаме. Тем более, на фоне произошедших событий, когда стало совершенно понятно, что в битве за восточный Алеппо наступил перелом.

Конечно, потребуется еще некоторое время, чтобы выбить остальных боевиков из южных кварталов, но, тем не менее, ситуация уже понятна. Она была понятна и ранее. Было ясно, что восточный Алеппо будет взят, но потребуется время, потому что тяжело, сил мало. Сейчас 50 тысяч активных штыков в армии Асада, это на всю Сирию. И сколько сил привлечено для борьбы в Алеппо, и сколько там засело боевиков, которые еще до сих пор не хотят уходить.

В то же время операция в Мосуле забуксовала, а это говорит о том, что в очередной раз американский план действий по Сирии и по Ираку, да и в целом по борьбе с терроризмом, не работает. А все потому, что план этот фиктивный, они просто изображали некую деятельность, вводя в заблуждение международное сообщество, но перед выборами все-таки решили начать действовать в Мосуле. Не получилось.

Они понимают, что битву за Мосул они проигрывают. А битву за Алеппо Россия, Сирия и Иран выигрывают. Ситуация достаточно очевидна, и это объясняет как раз и активность господина Керри.

— Есть такое мнение, что в Сирии Россия и США больше не оппоненты. Интересы России и США теперь могут пересечься в Ираке и Иордании. Это уже уместнее с американцами обсуждать - вы согласны?

- Тут надо смотреть в целом на Ближний Восток. Когда Россия начала операцию в Сирии, она прежде всего поддержала своего союзника открыто и честно. Россия не просто пришла в Сирию, она пришла по приглашению.

Россия пришла на Ближний Восток, и зоны действия и влияния России будут здесь расширяться. Уже иранцы заявляют, что аэродром Хамадан они готовы предоставить все-таки для действий нашей авиации. И господин Хавтар, главнокомандующий ливийской армии, который борется против террористов в Ливии, вчера был в Москве, и он же тоже не зря приехал.

То есть, зоны нашего влияния расширяются - и расширяются очень быстро. Американцы это понимают, и они в панике. Господин Керри поэтому и занервничал.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня