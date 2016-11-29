Грушко: Миф о российской угрозе НАТО будет использовать и дальше

Постоянный представитель России при НАТО Александр Грушко уверен, что Североатлантический альянс не станет отказываться от мифа о российской грозе.

Как сообщает ТАСС, по его мнению, продолжая осуществлять курс, определенный решениями саммитов НАТО в Уэльсе в 2014 году и в Варшаве в 2016 году, которые подразумевают возвращение Альянса в центр европейской и евроатлантической безопасности, руководство блока не откажется от использования мифа о мнимой российской угрозе.

"Пока нет признаков того, что страны НАТО от этой линии откажутся", сказал Александр Грушко, добавив, что Альянс отказывается сотрудничать с Россией даже в сфере общих интересов.

При этом, отметил дипломат, никуда не исчезли угрозы глобального характера. "Терроризм, ситуация в Афганистане, хаос на Ближнем Востоке, утеря государственности - все это в одинаковой степени касается и России, и стран Европы. И если говорить о том, как преодолевать нынешний кризис в отношении безопасности в Европе, то, конечно, одной из частью усилий должно быть восстановление сотрудничества в сфере общих интересов", - сказал Грушко.

В условиях сегодняшней ситуации, необходим отказ от политики сдерживания России, которая и так себя полностью дискредитировала. Надо прекратить усиление на натовском восточном фланге, которые только создают для европейской безопасности новые риски, но не укрепляют безопасность стран НАТО, считает Александр Грушкою

"По сути НАТО хочет нам навязать систему безопасности времен холодной войны", - уверен он.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, выступая с лекцией в Оксфордском университете, генсек НАТО Йенс Столтенберг, фактически заявил: Что бы Россия не делала, мы все равно войдем! Поэтому Москве надо спокойнее относится в расширению Альянса и не решать за другие страны, которые сами хотят присоединиться к НАТО.

"Нет, я не понимаю, когда в России выражают мнение, что расширение НАТО в Центральной и Восточной Европе - это провокация, - цитирует генсека НАТО "Интерфакс". - России следовало бы расслабиться и принять то, что соседи могут сами выбирать свой путь".

Прокомментировать заявление главы Альянса Pravda.Ru попросила эксперта Ассоциации военных политологов, доктора политических наук, профессора, заведующего кафедрой политологии и социологии РЭУ им.Плеханова Андрей Кошкина.

- Стоит ли "расслабиться" как советует Столтенберг, и что тогда последует?

- Предупреждения Столтенберга в адрес России о том, что якобы мы препятствуем вхождению других государств в НАТО, звучат не в первый раз. Речь идет о другом. Мы постоянно говорим о том, что вся военная инфраструктура союза НАТО пододвигается к нашим границам. И постоянно в информационном пространстве звучит антироссийская риторика, на основе которой проводятся все их учения.

Движение войск НАТО на Восток, в сторону России, носят совершенно определенный характер, но они их трактуют, как "противодействие нападению" со стороны России. Подробнее читайте в материале "Андрей Кошкин: НАТО окружило Россию и кричит слоганы".

Центр анализа европейской политики, который приближен к правительству Соединенных Штатов и финансируется из фондов государственного департамента, подготовил доклад, в котором предлагается реализовать поэтапную программу милитаризации Черноморского бассейна, активизацию участия стран-членов НАТО в американских планах построения европейской ПРО.

Осуществимы ли такие планы НАТО и стоит ли бояться России, Правда.Ру спросила у директора Таврического информационно-аналитического центра РИСИ, кандидата политических наук Александра Бедрицкого.

- Насколько реальны натовские планы в Черноморском регионе и чего стоит опасаться России?

- На самом деле, Соединенные Штаты уже давно вели подобную политику. Была принята в начале 2000-х годов программа передового базирования, именно не НАТОвская, а американская. И, собственно говоря, в европейских странах, новых членах НАТО, таких как Румыния, Болгария, Польша, Чехия, создавались такие американские базы передового базирования, которые на тот момент были логистическими центрами. Сейчас, видимо, идет речь уже о развертывании полномасштабных военных баз.

Полностью читайте интервью в материале Pravda.Ru "Планы НАТО: Чего прежде всего опасаться России"