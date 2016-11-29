Куба: Фактор Трампа испугал Россию?

На 91-м году жизни скончался легендарный лидер кубинской революции Фидель Кастро. Его смерть разделила мир на почитателей и врагов: одни говорят о нем, как о революционере, другие как о диктаторе.

В России любят Фиделя, он сделал то, что не смогли сделать наши коммунисты - не предал идеалы, когда мир вокруг стал рушиться. Он сделал из так называемого "американского борделя" демократическое социально-ориентированное жизнеспособное государство, с высоким уровнем образования и социальными лифтами. Он не цеплялся за власть, он цеплялся за нравственность государства и сохранил его. О наследии Фиделя, о том, почему его не смогли устранить американские спецслужбы, почему Дональд Трамп хочет закрыть обамовскую "перестройку" с Кубо , кто придет на смену братьям Кастро, как надо вести себя с Кубой России, учитывая "фактор Трампа", в прямом эфире Pravda.Ru рассказывает Николай Калашников, заместитель директора Института Латинской Америки РАН.

Напомним, что Фидель Кастро скончался в ночь с 25 на 26 ноября. Он родился 13 августа 1926 года. С декабря 1976 года, в течение 30 лет, - был председателем Государственного совета и Совета министров Кубы, являлся также главнокомандующим Революционными вооруженными силамии председателем Совета национальной обороны страны. В результате ухудшения состояния своего здоровья 31 июля 2006 года Фидель Кастро передал обязанности и полномочия главы Госсовета и Совета министров своему брату Раулю Кастро.

Как отмечает американский телеканал CNN, у россиян с лидером кубинской революции Фиделем Кастро связаны теплые воспоминания: более полувека он оставался верным союзником Москвы.

"В России смерть Фиделя Кастро, который был союзником Москвы более 50 лет, вызвала сильное чувство ностальгии у всех: от президента страны Владимира Путина до обычных россиян. Президент Путин назвал его "символом целой эпохи" и "искренним и надежным другом России", - рассказала в эфире CNN экс-глава московского бюро телеканала в Джилл Догерти.

В Москве, у посольства Кубы в память о Фиделе Кастро россияне возлагали цветы и зажигали свечи. Некоторые из них даже плакали и говорили, что помнят Кастро еще с детства. В России его помнят как старого революционера, который всегда оставался верен своим идеалам, как лидера маленького острова, который воспротивился воле огромных Соединенных Штатов.

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