Майдан додавил: Президент Южной Кореи подает в отставку

Уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, голосование по которому должно было пройти в начале декабря,решила президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщают местные СМИ. Если бы не разгоревшийся скандал, первая в истории женщина-президент Южной Кореи правила бы до февраля 2018 года.

"Я передаю решение моей судьбы, в том числе решение о сокращении президентского срока, в руки Национальной ассамблеи. Если правящая и оппозиционные партии обсудят и придут к плану, который уменьшит путаницу в государственных делах и обеспечит безопасный переход власти, я покину президентский пост согласно этому плану и установленным законом процедурам", - заявила Пак Кын Хе.

Как писала Правда.Ру, на фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Против отстранения Пак Кын Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter в результате опроса общественного мнения.

Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием своей подруги-гадалки Чхве Сун Линь. Президент использовала свое влияние, чтобы заставить южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с Чхве Сун Линь неправительственных фонда.

В прокуратуре агентству Ренхап сообщили и о допросе руководителей большинства крупнейших корпораций Республики Корея. Прокуроры подозревают, что многие высокопоставленные лица жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Линь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе.

Гадалка Чхве Сун Линь, без преувеличения, был арестована "за управление страной", и это стало настоящей национальной проблемой. Хотя она и не занимала никаких официальных постов, диктовать государственные решения президенту ей вполне удавалось. Влияние, которое она оказывала на главу государства, было не под силу ни одному министру.

Сложно представить, но весь скандал разразился после того, как возле какого-то мусорного бака был найден планшет президента, в котором сохранились невероятные файлы: программные речи Пак Кын Хе, подвергнутые серьезным правкам со стороны очень "компетентной" гадалки, которая, к слову, предсказывала развал Северной Кореи в ближайшие два года и настаивала на выстраивании жесткой политики в отношении Пхеньяна.

Так южнокорейцы узнали, что их президент все свои решения принимала исключительно под влиянием не вполне адекватной женщины, даже не входящей в президентскую администрацию. И это на фоне того, что через созданные Чхве благотворительные фонды куда-то в офшоры незаметно утекли 72 миллиона долларов, зато ее дочь учится в одном из самых престижных вузов Южной Кореи, а за рубежом была приобретена элитная недвижимость.