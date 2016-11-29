Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

Майдан додавил: Президент Южной Кореи подает в отставку

Мир

Уйти в отставку, не дожидаясь импичмента, голосование по которому должно было пройти в начале декабря,решила президент Южной Кореи Пак Кын Хе, сообщают местные СМИ.  Если бы не разгоревшийся скандал, первая в истории женщина-президент Южной Кореи правила бы до февраля 2018 года. 

356007.jpeg

"Я передаю решение моей судьбы, в том числе решение о сокращении президентского срока, в руки Национальной ассамблеи. Если правящая и оппозиционные партии обсудят и придут к плану, который уменьшит путаницу в государственных делах и обеспечит безопасный переход власти, я покину президентский пост согласно этому плану и установленным законом процедурам", - заявила Пак Кын Хе.

Как писала Правда.Ру, на фоне прогремевшего в стране крупного коррупционного скандала, почти 80% жителей Южной Кореи поддерживают импичмент президенту страны. Против отстранения Пак Кын Хе от власти выступают только 15% населения. Еще 5% опрошенных не определились. Такие данные были получены социологами агентства Realmeter в результате опроса общественного мнения.

Президент Южной Кореи оказалась под градом критики из-за скандала с участием своей подруги-гадалки Чхве Сун Линь. Президент использовала свое влияние, чтобы заставить южнокорейские корпорации делать многомиллионные пожертвования в два связанных с Чхве Сун Линь неправительственных фонда.

В прокуратуре агентству Ренхап сообщили и о допросе руководителей большинства крупнейших корпораций Республики Корея. Прокуроры подозревают, что многие высокопоставленные лица жертвовали деньги в фонды Чхве Сун Линь из-за давления, оказываемого на них президентом Пак Кын Хе.

Гадалка Чхве Сун Линь, без преувеличения, был арестована "за управление страной", и это стало настоящей национальной проблемой. Хотя она и не занимала никаких официальных постов, диктовать государственные решения президенту ей вполне удавалось. Влияние, которое она оказывала на главу государства, было не под силу ни одному министру.

Сложно представить, но весь скандал разразился после того, как возле какого-то мусорного бака был найден планшет президента, в котором сохранились невероятные файлы: программные речи Пак Кын Хе, подвергнутые серьезным правкам со стороны очень "компетентной" гадалки, которая, к слову, предсказывала развал Северной Кореи в ближайшие два года и настаивала на выстраивании жесткой политики в отношении Пхеньяна.

Так южнокорейцы узнали, что их президент все свои решения принимала исключительно под влиянием не вполне адекватной женщины, даже не входящей в президентскую администрацию. И это на фоне того, что через созданные Чхве благотворительные фонды куда-то в офшоры незаметно утекли 72 миллиона долларов, зато ее дочь учится в одном из самых престижных вузов Южной Кореи, а за рубежом была приобретена элитная недвижимость.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня

 

 

 

 

 

Темы импичмент Южная Корея
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Рецепты
Чем заменить яйцо при приготовлении теста
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Красота
Корректор для лица. Какой цвет для чего?
Комментарии
Актуальная аналитика
Украина
Украина стала пешкой в игре США с Россией
Карибские страны
Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Изобретения
Суперэсминец США — дорогущий металлолом?
Читательский топ
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Почему НАТО боится Калининграда "больше всего"?
Популярное Комментируемое Выбор читателей
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Российский
Никиту Джигурду и Марину Анисину могут обвинить в краже денег и драгоценностей Людмилы Браташ
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Министерство обороны
"Как такое могло случиться?" У боевых машин США появился грозный соперник
Занимательные Новости
Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли

Звуки раздавались со стороны заброшенной фермы.

Жителей Подмосковья испугал странный вой из-под земли
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Политика
Как Россия ответит на ракетную стрельбу над Крымом
Ближний Восток
Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Политика
Путин вызвал Силуанова на разговор
США и Канада
Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии

Причиной поломок кораблей называют китайские "чипы-разрушители".

Китай превратил в жестянки два мощнейших эсминца США и Британии
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Греция заявила о "суверенной политике" в отношении российских военных кораблей
Мир
Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде
Мир
Названы страны с самой умной молодежью. И наоборот
Любовь Степушова (Люлько) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский В украинском "вийске" начался 37-й год Юрий Носовский Дмитрий Нерсесов Что мы увидели и чего не увидели в Палестине Дмитрий Нерсесов
Комментарии
Ezra Zilberstein Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Алина Молянова Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Владимир Кажев Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
Геннадий Колузаев Байкер Хирург просит Путина вернуть гербу величие СССР
Михаил Датуникашвили Куба: Фактор Трампа испугал Россию?
АНАТОЛИЙ ДЯВГО Куба: Фактор Трампа испугал Россию?
RussianVasya Россия не оставит без реакции введенные Канадой санкции
Сергей Булавинов(Mail.Ru) Фашизм цинично празднует смерть Фиделя
Алексей Юрьевич(Google) Что мы увидели и чего не увидели в Палестине
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?