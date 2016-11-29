Иран снова унизил флот США

В Пентагоне заявили о "непрофессиональных и опасных действиях" военных моряков корабля Корпуса стражей исламской революции (КСИР).

Фото: АР

Как сообщает агентство Reuters, 26 ноября вертолёт ВМС США SH-60 подлетел к иранским военным кораблям, находившимся на тот момент в Ормузском проливе. Расстояние до одного из них составляло не более 800 м, до другого — около 2 км. Экипаж одного их иранских военных кораблей для противодействия дальнейшему приближению американского вертолёта принял решение нацелить на него зенитное вооружение.

Как сообщает издание, "экипаж вертолёта опасности не почувствовал, но принял решение повернуть в обратном направлении".

В Пентагоне при этом не пояснили, в чём конкретно заключался "непрофессионализм" иранских моряков. Было бы странно, если бы экипажи кораблей, к которым приближается американский военный вертолёт, никак не отреагировали на такого рода приближение. Однако американские военные уверены, что инцидент в Ормузском проливе "может иметь для Ирана негативные последствия".

Напомним, в августе 2016 года военные Ирана перехватили в Ормузском проливе американский ракетный эсминец Nitze ВМС США. Об этом сообщило агентство Reuters.

Уже известно, что иранские быстроходные катера приближались к Nitze на опасно близкое расстояние, несмотря на неоднократные предупреждения. Два катера сблизились с эсминцем на дистанцию, не превышающую 300 м.

По данным издания, инцидент произошел 23 августа. Иранские катера приблизились к миноносцу на расстояние менее 275 метров, несмотря на предупреждение со стороны американских военных.

При этом командование Nitze не менее 12 раз безуспешно пыталось установить радиосвязь с катерами и трижды подавало звуковой сигнал тревоги, пытаясь предупредить иранских моряков, что не понимает их намерений и считает опасным их курс. Эсминец выпустил в сторону иранских катеров 10 сигнальных ракет и "множество раз" был вынужден менять свой курс.

Позже после предупреждений иранские военные катера сбавили скорость и отошли от Nitze. Представитель Пентагона назвал действия иранских моряков "небезопасными, непрофессиональными и нарушающими международное право и международно признанные правила мореплавания".

В госдепе отметили, что два ракетных эсминца — Nitze и Mason — проходили через Ормузский пролив в рамках рутинных операций. Официальный представитель Центрального командования (CENTCOM) Вооруженных сил США Кайл Рейнс подчеркнул, что оба корабля находились в международных водах.

Не так давно иранские военные провели учебные ракетные стрельбы в Ормузском проливе аккурат в тот момент, когда по нему проходил американский авианосец "Гарри Трумэн", что вызвало невротические реакции властей США.

Там расценили этот факт как провокацию, несмотря на то, что ракеты не были нацелены на корабль. По информации официальных представителей властей США, авианосец "Гарри Трумэн", эсминец класса "Бакли" и французский фрегат шли в международно признанном коридоре для судоходства.

Со своей стороны, ВМС Ирана предупредили капитанов о начале учебных стрельб по радио. Несколько неуправляемых ракет были выпущены с расстояния примерно полтора километра от авианосца в противоположном от него и других кораблей направлении. Это не спасло Иран от гневных отповедей США.

А прогремевший на весь мир момент задержания моряков ВМС США солдатами Корпуса Стражей Исламской Революции был снят на видео. На нем прекрасно видно, как иранские солдаты поставили моряков ВМФ Америки на колени — как раз в тот момент, когда Барак Обама разорялся в конгрессе о том, что ни одна страна "даже рядом не стояла" с США по своей мощи.

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