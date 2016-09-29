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Источник Правда.Ру

Угнетенная хакерами: Клинтон пытается заработать очки на кибервойне

Мир

В США силовики заявили о попытках России вмешаться в процесс грядущих выборов. Якобы была попытка атаки хакеров на систему регистрации избирателей более чем в десятке штатов. В этом, естественно, обвинили Россию.

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Стоит отметить, что нынешние обвинения далеко не первый подобный выпад со стороны США. Ранее, в атаках хакеров на сервера Демократической партии США также обвинили Россию. Несмотря на то, что хакер Guccifer 2.0 категорически опроверг связи с Кремлем, нынешние кандидаты в президенты США продолжают настаивать на влиянии невидимой руки Москвы на ход предвыборной гонки.

За комментарием по ситуации Pravda.Ru обратилась к директору международных проектов Института национальной стратегии России Юрию Солозобову.

"Я думаю, здесь присутствуют две составляющие. Во-первых, тема киберпреступности очень популярна в США. Тема российского следа в хакерских атаках используется в ходе предвыборной кампании для того, чтобы дать очки Клинтон против Трампа, который публично симпатизирует России. И второй момент — очень легко давать такие "убедительные" доказательства, как показ трафика возможных кибератак, связывая их с российским расположением серверов или с приказами Путина, о которых достоверно не известно. Все это имеет слабую доказательную базу, потому что арендовать сервер может любой кибертеррорист, хоть из той же Калифорнии, хоть из Люксембурга или из штата Гоа", — рассказал собеседник Правды.Ру.

Нагнетание обстановки в отношениях с Россией — это некая "подстраховка в случае возможной неудачи госпожи Клинтон", возможность обвинить Трампа в использовании поддержки из-за рубежа.

С другой стороны, вероятность срыва выборов в США невелика. "Система США имеет очень большую степень защиты. Есть специальный закон о наследовании должности президента. Если не ошибаюсь, там полтора десятка возможных заместителей, вплоть до министра финансов США, министра труда, членов Верховного суда и так далее. Это все показывает, что политическая система США застрахована от всяких неожиданностей. Кроме того, я не думаю, что РФ ставит перед собой задачу сорвать американские выборы. Мне кажется, это из области информационной войны", — заключил Юрий Солобозов.

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Российские хакеры атаковали США
Темы хакеры выборы в США Юрий Солозобов
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