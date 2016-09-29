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МИД РФ: США льют воду на мельницу террористов

Мир

Действия и риторика США касательно конфликта в Сирии являются де-факто поддержкой террористов. Такое заявление сделал замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

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 ОН подчеркнул, что "по сути, если вслушаться в то, что произносят наши американские коллеги, в том числе официальные представители, приходишь к выводу, что они льют воду на мельницу террористов, оказывают им неприкрытую поддержку. Иначе мы не можем трактовать эти плохо скрываемые приглашения применить "террористическое оружие" против России".

 Напомним, что ранее представитель МИД РФ Мария Захарова возмутилась словами официального представителя Госдепартамента США Джона Кирби: "И Россия продолжит отправлять домой военных в мешках для тел, и россияне продолжат терять ресурсы, возможно, даже снова самолеты". Она расценила такие заявления, как прямую угрозу.

«Бесконечные попытки угрожать всем, что диалог и взаимодействие между Москвой и Вашингтоном могут прекратиться и будут свернуты... эти сигналы мы слышим. Но с Россией нельзя говорить языком ультиматумов, это неприемлемо никогда и сейчас тем более", - подчеркнул Сергей Рябков.

Кроме того, замглавы МИД РФ отметил сомнительность предложений США о семидневных перемириях.

"Мы неоднократно предлагали 48-часовые паузы, но США в силу известных только им причин зациклились полностью, тотально на требовании семидневных пауз, - сказал он. - Семидневные паузы - это срок, вполне достаточный для того, чтобы террористические группировки провели необходимые мероприятия для пополнения запасов, отдыха боевиков, перегруппировки сил. Продолжительность словно специально подобрана под решение таких задач".

"Поэтому семидневный период для нас неприемлем. А предложения о 48-часовых паузах остаются на столе", - заключил Рябков.

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Темы Сирия МИД РФ террористы
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