Глава ЦРУ: Россия - враг, ее успехи бесят

Директор ЦРУ Джон Бреннан заявил, что Россия является противником США во многих внешнеполитических сферах, а её действия в Сирии вызывают злость и раздражение.

источник Pravda.Ru

"Россия является противником в целом ряде сфер", она "ведет себя очень агрессивно на внешнеполитическом направлении", пояснил Бреннан каналу CNN.

По его словам, "они также очень агрессивны в киберсфере. Так что, думаю, нам следует быть очень внимательными в отношении того, что могут делать россияне», - добавил он.«Полагаю, нам нужно проявлять осторожность по поводу того, верить ли некоторым вещам, о которых они публично заявляют, и отказываться ли от какой-либо деятельности, которой они собираются заняться», - отметил глава ЦРУ.

"Когда я смотрю на происходящее в Сирии, то очень раздражаюсь и злюсь, поскольку россияне не выполняют свои обязательства оказать давление на сирийский режим, чтобы заставить его прекратить чудовищные бомбардировки невинных мужчин, женщин и детей в таких местах, как Алеппо", сказал Бреннан.

Международный институт стратегических исследований в Лондоне сегодня опубликовал доклад "Ежегодное обозрение международных дел", в котором отдельно была охарактеризована деятельность в России в Сирии. И, забегая вперёд, оценки нашей стране и нашим вооруженным силам даны там весьма лестные.

В частности, в тексте доклада есть такие слова: "Бомбардировки подавили стремление к смене режима, что являлось целью оппозиционных групп, некоторые соседствующих с Сирией государств и элементов внутри западных правительств. Военная кампания привела всех участников (конфликта) за стол переговоров на условиях Москвы".

Здесь стоит отметить, что западные эксперты несколько "смягчают". Поскольку если бы не вмешательство России, то, скорее всего, никаких переговоров в принципе бы не было. Как произошло, например, в Ливии. Западные партнеры в своем миротворчестве на Ближнем Востоке ведут дело до полного демонтажа государств, в которые решают «принести демократию». В итоге там попросту не с кем вести переговоры.

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