Госдеп предрекает теракты в российских городах

Официальный представитель Госдепартамента США Джон Кирби заявил о возможности терактов в российских городах и боевых потерь для ВСК РФ в Сирии.

источник Pravda.Ru

28 сентября представитель американского внешнеполитического ведомства в ходе ежедневного брифинга для журналистов пояснил, что США изучают возможность прекратить контакты с Россией по Сирии если таких шагов не последует. Когда же журналисты поинтересовались, каковы могут быть иные последствия в случае отсутствия таких шагов, Кирби высказался в таком ключе: "последствия таковы, что в Сирии продолжится гражданская война... Группы экстремистов продолжат использовать вакуум для расширения своих операций, включая, вне сомнений, атаки против интересов России, возможно, даже в российских городах, - заявил он. - И Россия продолжит отправлять домой тела военнослужащих, терять ресурсы, даже, возможно, самолеты".

Как пишет Российская газета, в Госдепартаменте по-прежнему отказываются признавать за собой какую либо ответственность за срыв перемирия в Сирии, несмотря на констатируемую Москвой неспособность Вашингтона выполнить одно из ключевых условий о размежевании групп сирийской вооруженной оппозиции от отрядов экстремистов. Представители американской администрации настаивают, что, напротив, ждут неких шагов от Москвы для восстановления перемирия.

Это не первый случай зловещих прогнозов со стороны СШа в отношении России. После начала операции ВКС РФ в арабской республике осенью прошлого года глава Пентагона Эштон Картер также предрекал боевые потери для России.

Со своей стороны президент США Барак Обама пророчил, что Россия может увязнуть в сирийской "трясине" и проводил параллели с опытом СССР в Афганистане.

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