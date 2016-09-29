Многодетные семьи получат 1,6 млрд рублей от правительства

Российские правительство выделило регионам 1,6 млрд рублей на поддержку нуждающихся многодетных семей.

источник Pravda.Ru

Как сообщает РИА Новости, кабинет министров принял решение выделить регионам России дополнительно 1,6 млрд рублей на поддержку нуждающихся многодетных семей.

В справке к документу говорится, "в связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах федерации подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 1,6 миллиардов рублей (до 17,3 миллиардов рублей)".

Распоряжением правительства от 26 декабря 2015 года №2714-р было утверждено распределение соответствующих субсидий, которые предоставляются в 2016 году из федерального бюджета бюджетам этих 53 субъектов Федерации, в объеме 15,7 млрд рублей.

"В связи с увеличением количества семей, имеющих право на получение выплаты, и ростом величины прожиточного минимума для детей в субъектах Федерации подписанным распоряжением общий объем бюджетных ассигнований на эти цели увеличен на 1,6 млрд рублей (до 17,3 млрд рублей). Принятое решение позволит обеспечить предоставление в 2016 году ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей", - отмечается в документе.

В феврале этого года Медведев подписал распоряжение о распределении в 2016 году субсидий субъектам Федерации на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение или строительство жилья.

Тогда были распределены субсидии в объеме 3,56 млрд руб., предоставляемые в 2016 году из федерального бюджета бюджетам 65 субъектов Федерации на софинансирование расходных обязательств на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья. Субсидии предоставлены в рамках подпрограммы "Обеспечение жильем молодых семей" ФЦП "Жилище" на 2015-2020 годы.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня