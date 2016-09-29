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Власти США возмущены: Сенат "пробил" вето Обамы на тайну терактов 9/11

Мир

Сенат Конгресса США преодолел вето президента Барака Обамы, наложенное им на законопроект о терактах 11 сентября 2001 года.

Вето Обамы по 11 сентября отменяется
источник Pravda.Ru

В соответствии с этим родственникам жертв тех событий получили право подавать иски против Саудовской Аравии. Для преодоления вето нужно было 66 голосов сенаторов, а по итогам голосования их набралось 97 из 100, причем один воздержался.

По мнению главы ЦРУ, принятие такого законопроекта будет иметь "печальные последствия" для безопасности США, так как если Вашингтон откажется от "судебного иммунитета" в отношении Саудовский Аравии, так же может поступить и Эр-Рияд. В этом случае, как считают в ЦРУ, под ударом окажутся американцы, работающие за рубежом.

Как пишет Life.ru, в США давно звучат высказывания о том, что власти Саудовской Аравии закрывали глаза на деятельность главаря "Аль-Каиды" Усамы бен Ладена, из-за чего могут нести часть ответственности за теракты 11 сентября 2001 года.

Напомним, из 19 террористов, которые устроили атаки, 15 были гражданами Саудовской Аравии. В СМИ публиковали информацию, согласно которой боевики якобы могли получать помощь от тех, кто связан с властями Саудовской Аравии.

Со своей стороны, Эр-Рияд отверг эти данные и отметил, что в случае принятия закона казначейские облигации и другие активы США на общую сумму в $750 млрд будут проданы.

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Темы сша вето конгресс терроризм саудовская аравия
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