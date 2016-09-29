В Генштабе России заявили, что у российских военных есть данные о причастности к атаке на гуманитарный конвой в районе Алеппо сирийской оппозиции.
Как сообщил первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ Виктор Познихир, "нами получены дополнительные данные о причастности к обстрелу гуманитарного конвоя ООН в районе Урум-эль-Кубра отрядов оппозиции, тесно связанных с "Джабхат-ан-Нусрой".
Напомним, в ночь на 20 сентября в Алеппо нападению подвергся гуманитарный конвой. По сообщению Сирийского арабского Красного Полумесяца, в результате обстрела погибли 20 гражданских лиц и один сотрудник Сирийского Красного Полумесяца.
Как пишет ТАСС, в связи с этим США "уже начали процесс очень тесных консультаций со своими ключевыми партнерами, ключевыми членами Международной группы поддержки Сирии (МГПС) и Совета Безопасности ООН".
В Вашингтоне подчеркнули, что авиаудар не является "простым нарушением" перемирия. "Я думаю, что это принципиально ставит под сомнение жизнеспособность того, что мы пытаемся здесь достичь", - отметил представитель администрации, говоря о перемирии.
Напомним, ранее официальный представитель генерального секретаря ООН Стефан Дюжаррик заявил, что он не может подтвердить информацию о погибших в результате, как на тот момент считалось, обстрела гуманитарного конвоя в сирийской провинции Алеппо.
Сообщается, что обстрелу, по первоначальным оценкам, подверглись 18 из 31 грузовика, доставлявшего помощь ООН и Сирийского общества Красного Полумесяца для 78 тысяч жителей труднодоступного города Урем эль-Кубра, который расположен к западу от города Алеппо. Кроме того, удару подвергся склад Сирийского общества Красного Полумесяца в городе Биг-Орем.
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