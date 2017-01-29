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Источник Правда.Ру

В Прибалтике хотят отобрать Калининград у России

Мир

Забрать у России Калининградскую область предложил в ходе конференции "Мир в 2017 году" депутат литовского  Сейма Линас Бальсис.

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Фото: Facebook/Viktor Preuß

Как передает Baltnews,  парламентарий заявил: "Время Калининграда закончилось... Калининград не был в Потсдаме или Хельсинки отдан России в вечное пользование. Было сказано: отдаем под администрацию СССР до тех пор, пока в Европе не будет подписан окончательный мирный договор".

Бальсис, ранее работавший пресс-секретарем президента Дали Грибаускайте, призвал поставить вопрос возвращения Калининграда в повестку дня, поскольку эти земли "не должны остаться российскими".

Депутат считает, что заняться вопросом отторжения российского эксклава должны либо Литва, либо ЕС, либо Вильнюс и Брюссель вместе.

Впервые эта тема была поднята в литовском парламенте еще в 2015 году, и с тех пор ряд депутатов периодически к ней возвращается, пытаясь подобными заходами повысить свою популярность.

Как заявил осенью 2016 года на экономическом форуме во Владивостоке президент РФ Владимир Путин, "если кому-то хочется начать пересматривать итоги Второй мировой войны, давайте попробуем подискутировать на эту тему. Но тогда нужно дискутировать не по Калининграду, а в целом по восточным землям Германии, по Львову, который был частью Польши, и так далее".

По словам главы государства, подобные попытки приведут к "открытию ящика Пандоры" и началу дискуссии по восточным землям Германии, по Львову и другим регионам. 

При этом в самой Литве получают распространение идеи о возвращении немецких названий вместо литовских топонимов. Так речку Дане в Клайпеде предлагается переименовать в немецкую Данге. Эксперты опасаются, что следом германофилы потребуют сменить и название Клайпеда, вернув немецкое Мемель.

Калининград до 1946 года носил название Кенигсберг и с 1773 по 1945 год был центром провинции Восточная Пруссия. После Потсдамской конференции (1945год) восточную Пруссию поделили между собой СССР и Польша. Советскому Союзу досталась треть Восточной Пруссии вместе с Кенигсбергом. Территория вошла в состав РСФСР как Калининградская область.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, минувшей осенью в Калининградской области Минобороны России разместило "Искендеры".

Это стало ответом на развёртывание американских ПРО в Европе. Из-за этого Россия будет вынуждена задействовать дополнительные силы и средства для прикрытия соответствующих объектов и пунктов управления.

Тогда представитель госдепа Джон Кирби заявил, что США призывают Россию не размещать "Искандеры" и комплексы С-400 в Калининградской области. По словам Кирби, это угрожает европейской безопасности. Пресс-секретарь госдепа рассказал, что Россия вот уже 20 лет обещает разместить "Искандеры" в Калининграде. Каждый раз это было ответом на разные ситуации в Европе. Ни одна из них, по мнению Кирби, такой реакции не требовала.

Кстати, после размещения комплексов в Калининграде к российским границам стали чаще наведываться разведывательные самолеты НАТО. Правда.Ру сообщала о нескольких таких случаях.

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