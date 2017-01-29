Канада примет миллионы беженцев вместо США

Принять всех беженцев и мигрантов, которым по указу президента США Дональда Трампа запрещен въезд в Штаты, независимо от их вероисповеданий, готова Канада. Об этом заявил премьер-министр страны Джастин Трюдо.

Фото: AP

"Тех, кто бежит от преследования, войны и террора, Канада приветствует вне зависимости от их веры. Наша сила в том, что мы разные", - написал Трюдо в своем Twitter.

Он также выложил на странице в свою фотографию с сирийской девочкой в аэропорту Торонто, добавив к публикации хэштег #WelcometoCanada - добро пожаловать в Канаду.

На ужесточение миграционной политики США отреагировала и премьер-министр Великобритании Тереза Мэй, с которой Трамп провел первую международную встречу на посту президента США в день подписания миграционного указа, передает Reuters. Она подчеркнула, что это дело Соединенных Штатов, однако Великобритания не согласна с таким подходом и не будет его перенимать.

Фото: twitter.com

Напомним, в минувшую пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Я устанавливаю новые меры по проверке: их цель - не допустить в страну радикальных исламистских террористов. Они нам не нужны. Мы хотим сделать все возможное, чтобы не пропустить в США угрозы, с которыми сражаются наши солдаты за рубежом. Мы хотим пускать в нашу страну только тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наших людей. Мы никогда не забудем уроки 11 сентября, а также потери наших вооруженных сил", - заявил Трамп.

Программа размещения беженцев приостановлена на 120 дней, говорится в указе Трампа. Кроме того максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября).

После подписания указа о беженцах и мигрантах новым очагом протестов стала площадь перед федеральным судом в Бруклине, который ранее временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие лозунги уже стали популярными в социальных сетях.

Поддержать протесты, разгоревшиеся по всей стране после подписания Дональдом Трампом указа о приостановлении приема беженцев и мигрантов, решила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

Читайте последние новости Pravda.Ru на сегодня