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Источник Правда.Ру

National Interest выяснил: Потопит ли Zumwalt крейсер "Петр Великий"?

Мир

Вопрос противостояния крупных надводных кораблей России и США не теряет своей актуальности,  считает обозреватель издания The National Interest Кайл Мизоками.

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Атомный крейсер Петр Великий Фото: mil.ru

Самый современный корабль американского флота - новейший эсминец Zumwalt. Он создан с применением стелс-технологий, цель которых - сделать судно незаметным для радаров противника. 

В гипотетическом морском бою, который вообразил Мизоками, российский флот будет представлять корабль типа "Киров" проекта 1144 - последним из таких кораблей, состоящих на вооружении российского флота, является тяжелый атомный ракетный крейсер "Петр Великий".

Zumwalt, головной корабль из трех этого типа, имеет водоизмещение около 14 тысяч тонн и может развивать скорость в 30 узлов. Его огромные размеры - следствие концепции, согласно которой корабль должен быть невидимым для радаров благодаря особой форме корпуса, отмечает автор. Корабль вооружен двумя орудиями калибра 155 миллиметров и способен нести крылатые ракеты "Томагавк", противолодочные ASROC и зенитные ESSM.

Несмотря на солидный возраст, приближающийся к 30 годам, вооружение российского корабля, по мнению автора,  вполне эффективно. Особо отмечает Мизоками великолепную систему ПВО крейсера. "Петр Великий" - крупнейший современный неавианосный ударный боевой корабль, его водоизмещение достигает 24 тысяч тонн, а ядерная силовая установка позволяет развивать скорость до 32 узлов.

На вооружении корабля, главная задача которого - уничтожение крупных надводных кораблей противника, - крылатые ракеты П-700 "Гранит", зенитные ракетные комплексы С-300Ф "Форт", "Кинжал" и "Кортик".

Если предположить, что корабли окажутся один на один в открытом море на максимальной дистанции поражения противокорабельного оружия - порядка 500 км для ракет "Гранит", - то в ситуации, когда точное местоположение противника неизвестно, американский корабль будет иметь преимущество над превосходно вооруженным российским оппонентом, пишет автор. Возможности российского корабля обнаружить противника и навести на него ракеты зависят от работы радиолокационной системы, а огромный Zumwalt на экранах радаров отображается так же, как небольшое рыболовное судно.

С другой стороны, отмечает автор, это преимущество мало что дает американцу, так как у него на вооружении нет противокорабельных ракет "Гарпун" и, чтобы поразить противника, придется подойти как минимум на 130 километров - максимальная дальность стрельбы его 155-миллиметровых орудий. Но даже с этой дистанции попасть по маневрирующему противнику медленно летящим, хотя и корректируемым снарядом практически невозможно.

Российский корабль способен ответить пуском "Гранитов" в сторону американца, но ГСН ракет также нелегко будет засечь слабое отражение радиоволн от Zumwalt. Кроме того, американский эсминец обладает сильным противоракетным вооружением и, вероятно, сможет сбить большую часть "Гранитов", считает Мизоками.

Таким образом, ни новейший американский суперэсминец, ни построенный почти 30 лет назад российский крейсер не обладают решающим преимуществом в гипотетическом морском бою, заключает автор.

Между тем, как сообщала Правда.Ру, "звезду" американского флота эсминец Zumwalt уже окрестили "настоящей катастрофой для США". Как и многие другие образцы перспективных американских вооружений, эсминец  оказался "пустой тратой денег".

К примеру, если первоначальная  стоимость проекта перспективного эсминца составляла 1,3 миллиарда долларов,  при том, что расходы на запланированную партию из 32 кораблей не должны были превысить 40 миллиардов, то уже в 2006 году Счетная палата США обратила внимание Конгресса на то, что цена опытного экземпляра внезапно поднялась до 3 миллиардов.

Но и этого оказалось недостаточно. Так, третий по счету Zumwalt , недавно заглохший в Панамском канале, обошелся американскому бюджету в 4,2 миллиарда долларов. При этом за следующую модель граждане США заплатят уже 7 миллиардов.

Представителям ВМС США недавно пришлось отвечать на неприятные вопросы о том, почему стоимость программы по созданию боевых кораблей прибрежной зоны (LCS, Littoral Combat Ship) выросла с 220 до 470 миллионов долларов за единицу. Кроме того, на слушаниях комитета Палаты представителей США по вооружённым силам представители ВМС назвали причины поломок, преследующих построенные по этой программе корабли. 

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