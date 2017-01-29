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Источник Правда.Ру

Хиллари Клинтон включилась в борьбу против запрета на въезд мигрантов в США

Мир

Поддержать протесты, разгоревшиеся по всей стране после подписания Дональдом Трампом указа о приостановлении приема беженцев и мигрантов, решила экс-кандидат в президенты Хиллари Клинтон.

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Фото: AP

"Я стою на стороне народа, который собрался сегодня по всей стране, защищая наши ценности и нашу конституцию. Это не то, кем мы являемся", - говорится в сообщении, опубликованном на официальной странице Клинтон в Twitter.

Напомним, в минувшую пятницу Трамп подписал указ, который приостанавливает прием беженцев в США на 120 дней, запрещает на неопределенный срок размещение беженцев из Сирии, ужесточает некоторые правила въезда, а также на 90 дней приостанавливает въезд в США из ряда стран с преимущественно мусульманским населением. Речь идет о временном запрете въезда граждан Ирака, Ирана, Сирии, Судана, Йемена, Ливии и Сомали.

"Я устанавливаю новые меры по проверке: их цель - не допустить в страну радикальных исламистских террористов. Они нам не нужны. Мы хотим сделать все возможное, чтобы не пропустить в США угрозы, с которыми сражаются наши солдаты зарубежом. Мы хотим пускать в нашу страну только тех, кто поддерживает нашу страну и горячо любит наших людей. Мы никогда не забудем уроки 11 сентября, а также потери наших вооруженных сил", - заявил Трамп.

Программа размещения беженцев приостановлена на 120 дней, говорится в указе Трампа. Кроме того максимальное число беженцев, которых Трамп разрешил принять в США, составит 50 тысяч в текущем финансовом году (завершится 30 сентября).

При этом Трамп своим указом позволил штатам и округам принимать участие в решении вопроса о том, где именно селить принимаемых беженцев. Ряд штатов судились с администрацией Обамы, которая расселяла беженцев на их территории вопреки желанию местных властей.

Демократы в сенате США  осудили решение Трампа о приостановлении приема беженцев и мигрантов. "Слезы текут сегодня вечером по щекам статуи Свободы, которая олицетворяет американскую традицию встречи иммигрантов, существующую с тех времен, как основатели ступили на эту землю", - написал  в своем Twitter-аккаунте лидер демократического меньшинства в сенате конгресса США Чарльз Шумер.

После подписания указа о беженцах и мигрантах новым очагом протестов стала площадь перед федеральным судом в Бруклине, который ранее временно запретил депортировать тех, кто подпадает под новый президентский указ. Сотни людей, собравшихся у здания суда, называют принятое решение большой победой. Многие участники акции держат в руках плакаты "Добро пожаловать беженцам" и "Мы все иммигранты". Такие лозунги уже стали популярными в социальных сетях.

Также акции протеста против иммиграционной политики нового президента прошли перед терминалами аэропорта имени Джона Кеннеди в Нью-Йорке. Новость о решении федерального суда Бруклина была радостно встречена демонстрантами, толпа скандировала "Свобода!" и "Справедливость!".

Против  миграционной политики Трампа сразу выступили 11 нобелевских лауреатов, и число подписантов растет, сообщил Washington Post. Причем соответствующая петиция начала циркулировать в интернете еще в четверг, за сутки до подписания Трампом указа, когда стала появляться информация о его ожидаемом содержании.

Как отмечает издание, в научных кругах есть опасения о том, что в связи с указом многие ученые из-за рубежа намерены бойкотировать американские научные конференции, а иностранные студенты опасаются, что в будущем могут столкнуться с проблемами при возвращении в США для продолжения учебы или научной работы.

К критике указа президента США Дональда Трампа о беженцах присоединились главы крупнейших американских компаний , сообщает Mashable. "Apple не смогла бы существовать без иммигрантов, а не то что процветать и развиваться, как это происходит сейчас", - цитирует издание главу корпорации Apple Тима Кука.

Ранее основатель социальной сети Facebook Марк Цукерберг отметил, что "США - это нация переселенцев" и следует гордиться этим.

Глава Uber Трэвис Каланик также выразил обеспокоенность политикой президента и заявил, что его сотрудники попали под удар. По словам Каланика, указ коснулся "тысяч водителей".

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