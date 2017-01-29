В Великобритании врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, дабы не нанести психологическую травму трансгендерам. Вместо этого рекомендуется использовать термин "беременные люди".
Как этом сообщает Daily Mail, Британская медицинская ассоциация выпустила для своих членов удивительный документ на 14 страницах под названием "Руководстве по эффективной коммуникации". В нем говорится, что "подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины".
Однако, по мнению представителей британского медсообщества, есть трансгендеры, которые также могут забеременеть. Издание приводит в пример случай с 20-летним беременным трансгендером Хайденом Кроссом (Hayden Cross), который юридически является мужчиной, принимает гормонозаместительную терапию, однако еще не сделал операцию по смене пола.
Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: одни полностью ее поддержали, другие назвали ее "антинаучной". По мнению критиков, данное предложение "оскорбительно и опасно", так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины.
Депутат-консерватор Филип Дэвис (Philip Davies) назвал инициативу "абсолютно нелепой" и добавил, что "если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катиться мир?".
По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али (Michael Nazir-Ali), "такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей".
Напомним, такие идеи не в первый раз пытаются внедрить в Европе. Как сообщала Правда. Ру, несколько лет назад, на фоне борьбы с сексизмом, в Совете Европы предложили избегать слов "мать" и "отец", в пользу слов, нейтральных в гендерном отношении, и порекомендовали своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка".
Вспоминается в этой связи и произошедший пару лет назад громкий скандал в Литве, вызванный новой формой школьных электронных дневников. При заполнении анкеты он-лайн регистрации родителей, в графе, где раньше было записано "отец" и "мать" теперь записаны "отец-1" и "отец-2".
Политкорректные "Два папы" вместо привычных "мамы и папы" в школьных дневниках вызвали широкий резонанс и обсуждение в литовском обществе. Председатель национального родительского комитета Гинтаутас Букаускас, показывая страницу регистрации в школьном электронном дневнике, сказал: "Раньше, чтобы посмотреть оценки ребенка, родители вводили свои данные в поля "отец" и "мать". С недавнего времени эти слова заменили на "tevas-1" и "tevas-2". В литовском языке "родитель" и "отец" — это одно слово. И вписан не "родитель-1" и "родитель-2", а "отец-1" и "отец-2". Если такие люди живут вместе — пусть живут, но они начинают навязывать мнение всем людям, что нормальная семья — не мама и папа".
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