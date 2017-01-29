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В угоду трансгендерам: Британских рожениц не будут называть мамами

Мир

В Великобритании врачей попросили не называть беременных женщин будущими мамами, дабы не нанести психологическую травму трансгендерам. Вместо этого рекомендуется использовать термин "беременные люди".

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Фото: REX

Как этом сообщает Daily Mail, Британская медицинская ассоциация выпустила для своих членов удивительный документ на 14 страницах под названием "Руководстве по эффективной коммуникации". В нем говорится, что "подавляющее число людей, которые смогли забеременеть или родить ребенка, идентифицируют себя как женщины".

Однако, по мнению представителей британского медсообщества, есть трансгендеры, которые также могут забеременеть. Издание приводит в пример случай с 20-летним беременным трансгендером Хайденом Кроссом (Hayden Cross), который юридически является мужчиной, принимает гормонозаместительную терапию, однако еще не сделал операцию по смене пола.

Инициатива вызвала неоднозначную реакцию: одни полностью ее поддержали, другие назвали ее "антинаучной". По мнению критиков, данное предложение "оскорбительно и опасно", так как каждый врач знает, что рожать могут только женщины.

Депутат-консерватор Филип Дэвис (Philip Davies) назвал инициативу "абсолютно нелепой" и добавил, что "если нельзя называть беременную женщину будущей мамой, то куда катиться мир?".

По мнению бывшего епископа Рочестера Майкла Назир-Али (Michael Nazir-Ali), "такое правило будет приводить в замешательство людей о жизненно важной роли матери в воспитании детей".

Напомним, такие идеи не в первый раз пытаются внедрить в Европе. Как сообщала Правда. Ру, несколько лет назад, на фоне борьбы с сексизмом, в Совете Европы предложили избегать слов "мать" и "отец", в пользу слов, нейтральных в гендерном отношении, и порекомендовали своим 47 членам отказаться в официальном обращении от "сексистского языка".

Вспоминается в этой связи и произошедший пару лет назад громкий скандал в Литве, вызванный новой формой школьных электронных дневников. При заполнении анкеты он-лайн регистрации родителей, в графе, где раньше было записано "отец" и "мать" теперь записаны "отец-1" и "отец-2".

Политкорректные "Два папы" вместо привычных "мамы и папы" в школьных дневниках вызвали широкий резонанс и обсуждение в литовском обществе. Председатель национального родительского комитета Гинтаутас Букаускас, показывая страницу регистрации в школьном электронном дневнике, сказал: "Раньше, чтобы посмотреть оценки ребенка, родители вводили свои данные в поля "отец" и "мать". С недавнего времени эти слова заменили на "tevas-1" и "tevas-2". В литовском языке "родитель" и "отец" — это одно слово. И вписан не "родитель-1" и "родитель-2", а "отец-1" и "отец-2". Если такие люди живут вместе — пусть живут, но они начинают навязывать мнение всем людям, что нормальная семья — не мама и папа".

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