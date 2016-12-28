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Источник Правда.Ру

Москва Вашингтону: Ответ на новые санкции получите

Мир

Администрация Барака Обамы, готовящаяся к выселению из Белого дома, не оставляет надежды напоследок еще сделать что-нибудь плохое для итак уже испортившихся отношений с Россией. Москву снова пытаются пугать расширением санкций.

Москва Вашингтону: Ответ на новые санкции получите
Мария Захарова. Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

По словам официального представителя МИД России Марии Захаровой, команда уходящего президента еще полгода назад запустила дезинформацию о "российских хакеров" в стремлении подыграть нужному для себя кандидату на выборах, и не добившись желаемого, сейчас ищет оправдание для собственного провала.

Как сообщается на официальном сайте ведомства, если в Вашингтоне предпримут новые враждебные шаги, получат ответ. "Это касается и любых действий против российских дипломатических представительств в США, которые немедленно срикошетят по американским дипломатам в России. Возможно, Администрации Обамы уже совсем безразлично, что будет с двусторонними отношениями, но история вряд ли простит ей поведение по принципу "после нас хоть потоп"", — заявила Мария Захарова.

Напомним, ранее конгресс США принял законопроект, ограничивающий перемещения российских дипломатов в стране. Как сообщает РИА Новости, ссылаясь на сайт палаты, положение о дипломатах включено одним из пунктов в законопроект о финансировании американских спецслужб в 2017 году.

"Аккредитованные сотрудники дипломатических представительств России в США не могут выезжать дальше, чем на 25 миль (40 километров) от своих офисных зданий в течение календарного квартала", — говорится в документе. Отмечается, что исключения будут допускаться лишь в тех случаях, когда ФБР до конца предыдущего календарного квартала выступит со спецзаявлением об отсутствии нарушений со стороны сотрудников дипмиссии.

Однако, по мнению политолога, эксперта по российско-американским отношениям Виктора Олевича, маловероятно, что подобные меры будут приняты и одобрены президентом США.

"Американцы понимают, что в случае принятия подобного законодательства, серьезно ограничивающего деятельность российских дипломатов, Москва немедленно примет зеркальные действия. Американские дипломаты в России также будут ограничены в свободе маневра. Как известно, сотрудники дипмиссии США в России очень любят колесить по стране, они выезжают в различные города, в различные точки, и на Урал, и в другие регионы России. Они любят встречаться с оппозиционерами в России, с прозападными либералами, выступать перед студентами. Вряд ли им самим понравится, если Россия поступит с ними так, как они собираются поступить с российскими дипломатами в США", — рассказал ранее Pravda.Ru эксперт.

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Темы США МИД РФ Россия санкции
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