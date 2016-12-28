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Источник Правда.Ру

Новый президент Болгарии решил помирить Россию и НАТО

Мир

Избранный президент Болгарии Румен Радев в интервью изданию Financial Times заявил, что сотрудничество России и НАТО в настоящее время необходимо для борьбы с общим врагом — терроризмом.

Новый президент Болгарии решил помирить Россию и НАТО
Фото: АР

"Я считаю, что у нас общие враги — терроризм, исламский фундаментализм — и сотрудничество между Россией и НАТО является необходимостью. Если мы не будем работать вместе над установлением лучшего диалога и над сокращением конфронтации, мы не сможем активно противостоять мировым угрозам", — сказал Румен Радев, добавив, что София "всегда будет работать только с партнерами страны — ЕС и НАТО".

"Хочу, чтобы Болгария была реальным членом альянса, с реальными возможностями, а также была лояльным и предсказуемым партнером", — заявил Радев.

Напомним, избранный президент Болгарии Румен Радев займет пост главы государства 22 января 2017 года. По словам профессора социологии и международной регионалистики Олега Андреева, генерал Радев — это не политик, это военный.

"Он сделал карьеру от лейтенанта до генерала-майора, а в западной классификации НАТО это генерал двухзвездный. То есть от маленьких звездочек до больших звезд. Радев боролся за то, чтобы авиация страны развивалась. Радев имеет три высших военных образования. Русское — он прекрасно летает на МиГах 29-м, на боевых истребителях, второе образование у него болгарское — академии генерального штаба болгарской армии, а третье американское — военная академия Максвелла в США.

Его часто спрашивают — кто он? Проамериканский, пророссийский? Мой ответ: он проболгарский, но он знает прекрасно, как дела обстоят в вооруженных силах России и в вооруженных силах НАТО и США. У него сбалансированный культурный уровень, хотя бы по языкам. Конечно, он болгарин, гражданин Болгарии, он знает болгарский язык. Но, помимо болгарского языка, он прекрасно знает русский язык, английский, немецкий язык. И эта сбалансированность будет главной тенденцией в деятельности болгарского президента", — рассказал ранее эксперт.

По мнению Андреева, Румен Радев не будет ставить какие-то резкие вопросы о выходе Болгарии из Европейского Союза, о выходе из НАТО, но отношения с Москвой будет улучшать.

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Темы НАТО Россия Болгария Румен Радев
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