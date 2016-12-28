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Источник Правда.Ру

После Brexit гражданам ЕС в Британии отказывают в гражданстве

Мир

 

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Фото: AP

Власти Великобритании начали отказывать гражданам Евросоюза в получении британского гражданства после референдума о Brexit, сообщают британские СМИ.

Последний случай, получивший общественный резонанс произошел с гражданской Голландии. Она живет в Британии уже 24 года. Моник Хокинс замужем за британцем, пара имеет двоих общих детей. Но в ответ на запрос о получении гражданства, МВД Великобритании порекомендовало женщине покинуть страну. Теперь она готовит апелляцию на решение британских властей.

Как отмечает газета The Guardian, история Хокинс отражает проблему миллионов граждан ЕС, живущих в Британии, с которой им предстоит столкнуться в ходе Brexit. Граждане ЕС, чьи супруги являются британцами, по действующему законодательству не смогут автоматически получить английское гражданство, передает РИА "Новости".

Британское МВД, в свою очередь, пояснило, что права граждан ЕС, проживающих в Великобритании, остаются неизменными до тех пор, пока Британия находится в составе Европейского блока.

Напомним, во время референдума 2016 года за выход Великобритании из Европейского союза высказалось 51,9 % проголосовавших, соответственно за продолжение членства в ЕС выступило 48,1 % избирателей[1]. В субъектах Великобритании итоги голосования различались: так, жители Шотландии и Северной Ирландии высказались преимущественно против выхода, а представители Англии (не считая столицы) и Уэльса - за. Первая реакция мировой общественности была несколько удивлённой — результаты референдума даже привели некоторых в шок, так как многие политологи предсказывали другой исход голосования.

По мнению первого проректора Финансового университета при правительстве РФ Константина Симонова, Brexit — один из примеров, когда "управляющие странами придумывали свои победы, а потом получали по башке".

По его словам, Brexit был придуман действующим премьером, никто его за язык не тянул. Кэмерон был уверен, что страна скажет "нет", а он сможет удачно шантажировать Брюссель и внутри страны получить ряд значимых для себя полномочий. А кончилось все это совершенно иным образом.

Кстати, недавно Запад заявил, что в итогах Brexit тоже виноват Путин. Депутат британской Палаты общин от Лейбористской партии Бен Брэдшоу заявил, что Россия вмешивалась в референдум по выходу Великобритании из Европейского союза.

"Думаю, мы еще даже не начали осознавать, что делает Россия, когда речь идет о кибервойне", — цитирует Independent депутата. Брэдшоу также считает, что и огромный поток мигрантов в Европу — тоже дело рук Москвы, которая намеренно его спровоцировала, чтобы дестабилизировать ЕС.

"Когда же мы осознаем, что стратегия России — ослабить и разделить свободный мир и что направление крупнейших со времен Второй мировой войны потоков беженцев в Европу — это намеренный шаг, часть этого плана? Когда же мы признаем, что-то, чего Путин не может достичь военными средствами, он уже достигает с помощью кибервойны и пропаганды?", — заявил Брэдшоу.

Впрочем, никаких доказательств того, что Россия каким-либо образом повлияла на итоги референдума о брексите, у парламентария нет.

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