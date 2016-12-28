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Источник Правда.Ру

Экс-советник Трампа: Хорошие отношения с Россией важны для нацбезопасности США

Мир

Попытки ряда конгрессменов США не дать новой администрации возможность восстановления отношений с Россией, включая призыв создать комитет по расследованию хакерских атак, якобы организованных российской стороной, могут создать угрозу для нацбезопасности страны. Об этом бывший советник избранного президента США Дональда Трампа Картер Пейдж написал в письме, адресованном сенатору Джону Маккейну.

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"Любые попытки членов Конгресса сейчас заблокировать потенциальные новые подходы к России могут создать риск национальной безопасности США и бесчисленным жизням военнослужащих", — цитирует Пейджа Sputnik.

Речь идет о призыве четырех сенаторов создать следственную группу, в которую войдут представители Демократической и Республиканской партий, для расследования хакерских атак во время выборов президента страны.

Ранее канцелярия директора Национальной разведки США сообщила, что в ближайшее время будет завершено расследование о якобы имевшем место вмешательстве России в президентские выборы.

Напомним, Правда.Ру сообщала о том, что американские СМИ прочат США войну с Россией или Китаем в будущем году. В статье The Christian Science Monitor говорится, что пересмотр администрацией Трампа китайской политики может даже перерасти в открытый военный конфликт. Кроме того, отмечает издание, американским властям придётся столкнуться с расхождением в вопросах безопасности с Кремлем, "армия которого становится сильнее".

Спустя 25 лет после унизительного распада Советского Союза президент Путин уверенно движется к тому, чтобы превратить Россию в "государство своей мечты, вездесущего и незаменимого партнёра", полагает эксперт лондонского Королевского института международных отношений Эндрю Морган. По словам издания, Кремль не скрывает, что он намерен "мешать" Соединённым Штатам и Западу вообще, если у него появится такая возможность.

Кроме того, стало известно, что НАТО буквально заминирует Европу на случай войны с Россией. Еще в годы холодной войны американские войска в Европе разместили в специальных колодцах ядерные взрывные устройства. Они должны были сработать после начала боевых действий между НАТО и Организацией Варшавского договора на пути прорывающихся к Ла-Маншу советских танковых армий. Подходы к ядерным фугасам могли прикрываться обычными минными полями.

Мирные граждане Западной Германии жили и не ведали, что поблизости находится колодец с американским атомным боеприпасом.

Сейчас военные приняли решение возобновить использование системы дистанционного минирования "Вулкан". Основная задача этой системы — быстрое минирование местности на танкоопасных направлениях или на направлениях прорыва вражеских войск, чтобы замедлить их продвижение и дать своим противотанковым подразделениям время для развертывания.

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