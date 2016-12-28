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Источник Правда.Ру

Financial Times объявила о провале попыток Запада "сдержать" Россию

Мир

Тактика "сдерживания" России не дала никаких результатов, а споры о том, как следует выстраивать отношения с Москвой, демонстрируют лишь беспомощность Запада.

FT: Попытки сдерживать Россию провалились
Фото: Fotodom.ru/Коммерсантъ

После того, как с распадом СССР Вашингтон потерял идеологического конкурента, страны Запада стали гораздо легкомысленнее относиться к провозглашенным ими ценностям. Как отмечает издание Financial Times, начали стираться границы между вмешательством во внутренние дела других государств, верховенством закона и беззаконием, демократией и личной властью.

Как пишет автор статьи, сдерживание требует идеологической ясности, а неопределенность мира, сформировавшегося после окончания холодной войны, лишает эту стратегию всякого смысла. По мнению обозревателя издания, Россия является государством, интегрированным в международные системы торговли и безопасности, и попытки ограничить ее влияние не могут быть эффективными.

"Страна имеет статус ядерной державы, идея изолировать Москву слишком рискованная. Кроме того, российские власти все чаще заявляют о нежелании идти на конфронтацию с Западом и намерении выстраивать дружественные отношения. На этом фоне политика США по "сдерживанию" Москвы вызывают слишком много вопросов", — пишет FT.

Кроме того, концепция сотрудничества на основе сделок, которую предлагает Дональд Трамп, по словам автора, также не обнадеживает, ведь Россия в этом случае "потребует слишком многого": чтобы Запад одобрил ее право по-своему интерпретировать глобальные правила, и выстраивать порядок, основанный на балансе интересов и держав. По мнению Financial Times, дальнейшее развитие событий зависит от того, готов ли Запад пойти на уступки.

Напомним, ранее председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что хотел бы, чтобы у Евросоюза и России были отношения, выходящие за обычные рамки, поскольку в Европе невозможно выстроить структуру безопасности без участия Москвы. "Я бы хотел вести дискуссии с Россией на равных. Россия не "региональная держава", как сказал президент США Барак Обама. При оценке это было большой ошибкой. Сотрудничать с Россией на равных — необходимое условие, которое нужно соблюдать для безопасности в Европе. Европа должна уважать РФ и относиться как к большому объединению и гордой нации", — заявил Юнкер.

Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что визиты в российский Крым вначале французских, а после и итальянских депутатов, стали знаковыми и разрушают логику антироссийских санкций.

"Помимо парламентариев, полуостров посещают представители итальянского бизнеса, которые уже ведут конкретные переговоры о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. Это достойный ответ идеологам антироссийских санкций, намеревавшихся "порвать нашу экономику в клочья" и добиться изоляции РФ. Мы придаем большое значение этому визиту и надеемся, что он заложит хорошую основу для совместного делового сотрудничества между Крымом и регионами Италии", — сказал политик.

Ранее депутат из Лигурии, член правой партии "Лига Севера" Эдоардо Рикси рассказал RT, что парламентарии обсудят с главой Крыма возможности развития нормальных бизнес-отношений в обход ограничений. "Мы считаем, что крымчане сами вправе решать, в какой стране жить: они провели законный референдум. Проблема в том, что в Риме придерживаются другой точки зрения. Реальные намерения нашего премьер-министра Маттео Ренци по поводу отмены санкций неясны", — сообщил Эдоардо Рикси.

"Европа без России — не Европа, нельзя оборвать отношения с таким крупным игроком на континенте", — считает депутат. Политик вместе с коллегами будет добиваться рассмотрения вопроса о снятии санкций в палате депутатов Италии в Риме, а также в Европарламенте. По словам Рикси, они сделают все для восстановления дружественных отношений с РФ в целом.

По мнению старшего научного сотрудника РАН Петра Искендерова, когда европейские политики заявляют о поддержке России, складывается ложное ощущение, что они являются потенциальными союзниками.

"Не стоит забывать, что все они входят в ЕС и в НАТО одновременно. Это одна из проблем, которые существуют во внешнеполитической линии. В последние годы наметился определенный крен сотрудничества в сторону двухсторонних отношений со странами, которые на словах объявляют себя сторонниками России, это Центральная и Восточная Европа. Но надо понимать, ни одна из стран ЕС не будет выступать против генеральной линии союза. И в любой момент контракты со странами Европы по газу, нефти или атомной энергетике могут быть заморожены, если не будет взаимодействия с Брюсселем, Берлином или Парижем", — рассказал ранее Pravda. Ru эксперт.

Напомним, отношения между Россией и Западом ухудшились в связи с ситуацией на Украине. Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России.

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