Мир Политика Общество Экономика Россия Наука и техника Культура Религия Фото Видео
Новости
Мир Спорт Общество Политика Занимательные Новости Экономика Россия Происшествия
Источник Правда.Ру

И опять без США: Россия и Турция согласовали план прекращения войны в Сирии

Мир

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

357440.jpeg
Фото: AP

Указанный план будет представлен участникам конфликта.

Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами сирийской армии. В рамках договоренности России и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

Это соглашение — еще одно доказательство того, что политическая провокация с целью поссорить страны в Анкаре не сработала. Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Эксперты считают, что организаторам провокации не удастся поссорить Россию и Турцию.

"Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога", — рассказал Правде. Ру первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

США не в первый раз не зовут за стол переговоров по Сирии. В декабре состоялись переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирийской проблеме, прошли вчера в российской столице. Одновременно в Москве встретились и министры обороны трех стран, также обсудив ситуацию в Сирии и возможные варианты развития событий после освобождения Алеппо.

США к переговорам приглашены не были. Как с явной обидой трактует этот факт New York Times, "чтобы решение конфликта служило интересам трех стран". По мнению американских экспертов, "когда турки, иранцы и россияне согласовывают процессы в Сирии без США, то это для Вашингтона становится "большой проблемой".

А ранее, еще в середине декабря, Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из восточного Алеппо. Отмечается, что благодаря этому соглашению для людей, находящихся в восточных районах Алеппо, появился шанс на выживание.

Соглашение, достигнутое турецкой разведкой и российскими военными, включало в себя прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

Между тем в госдепе заявили, что соглашение по Алеппо было достигнуто Москвой и Анкарой без участия Вашингтона. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Джон Кирби. По его словам, США пока не могут признать это "правдой", но отметил, что если это так, и "соглашение будет работать", Штаты это приветствуют.

Читайте  последние новости  Pravda.Ru  на сегодня

 

 


Сирия: Когда закончится война?
Темы Сирия Россия Турция
Комментарии
Стресс: несколько приемов избавления
Здоровье
Стресс: несколько приемов избавления
Домашние драники со шпинатом и морковью
Рецепты
Домашние драники со шпинатом и морковью
Упражнения для улучшения зрения
Здоровье
Упражнения для улучшения зрения
Комментарии
Актуальная аналитика
Мировая кооперация
Азербайджан: от нефти к туризму
Практика
Ту-154: Риск сведен к минимуму, но не исключен
США и Канада
Яков Кедми: "У Трампа много противников, но он выдержит"
Читательский топ
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Популярное Комментируемое Выбор читателей
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью

Судя по записи, никаких внештатных ситуаций на борту нет, пилоты работают в штатном режиме, голоса у них спокойные.

Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Летчик Анатолий Кнышов: Почему экипаж Ту-154 не связался с землей
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Происшествия
Опубликованы последние слова пилотов Ту-154 перед гибелью
Криминал
Герой или "стукач"? Москвичей начали бить за помощь "Парконам"
Происшествия
Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154

Пользователи соцсетей создали петицию с требованием лишить Божену Рынску гражданства РФ за глумление над памятью погибших в крушении самолета.

Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Общество
Доктор Лиза оставила "инструкцию" на случай своей гибели
Катастрофы
Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака
Криминал
Украинки набили интимные места наркотиками для "прорыва" в Крым
Любовь Степушова (Люлько) Версия: Ту-154 лишила связи радиоэлектронная атака Любовь Степушова (Люлько) Юрий Носовский ﻿Не так страшен Резервный фонд, как его малюют Юрий Носовский Андрей Соколов Штык и перо Андрей Соколов
Комментарии
Robert Davtyan Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Alexandra Polozun Следствие догадалось, что убило Ту-154
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
Oleg Seleznev Эволюция незалежности: Сменятся хозяева — изменится и Украина
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
vkontakte_378129471 Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
Валентина Кириченко (Довбыш) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Алексей Юрьевич(Google) Смеющиеся гиены: Кто радуется гибели Ту-154?
Людмила Аникина(Facebook) В Одессе разрушили мемориал памяти жертв катастрофы Ту-154
Геннадий Столяров Россияне начали линчевать оскорбителей памяти Ту-154
О проекте Карта сайта Архив RSS Мы в соцсетях Реклама Обратная связь
Законы Кодексы Медицинская энциклопедия Гороскопы Диеты Навигатор
Rambler's Top100 liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Система Orphus Система Orphus Рейтинг@Mail.ru

Copyright © 1999-2016, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

ИА №ФС77−55373 от 17 сентября 2013 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: ООО «ПРАВДА.Ру»

Вход на сайт
Забыли пароль?