И опять без США: Россия и Турция согласовали план прекращения войны в Сирии

Турция и Россия согласовали план всеобъемлющего перемирия, который будет представлен сторонам конфликта в Сирии. Вслед за договоренностями о перемирии в восточных районах Алеппо и последующей эвакуацией населения и бойцов оппозиции Москва и Анкара пришли к соглашению по вопросу плана, предполагающего распространение режима перемирия на всю территорию Сирии.

Фото: AP

Указанный план будет представлен участникам конфликта.

Действие договоренности охватит все районы, где идут бои между оппозиционными группировками и силами сирийской армии. В рамках договоренности России и Турции сторонам конфликта будет предложено прекратить боевые действия с 00:00 29 декабря. Об этом сообщает турецкое агентство Anadolu со ссылкой на источники.

При этом договоренность о перемирии не распространяется на террористические организации.

Это соглашение — еще одно доказательство того, что политическая провокация с целью поссорить страны в Анкаре не сработала. Напомним, российский дипломат Андрей Карлов был убит 19 декабря в Галерее современного искусства в Анкаре. Убийца выстрелил послу в спину во время выступления Андрея Карлова на открытии фотовыставки "Россия глазами турок". В дипломата стрелял 22-летний бывший полицейский Мевлют Мерт Алтынташ.

Эксперты считают, что организаторам провокации не удастся поссорить Россию и Турцию.

"Эрдоган испытывает очень серьезную обеспокоенность, об этом свидетельствуют его телефонные разговоры и извинения за события, которые произошли, вне всякого сомнения, без вины официальной Анкары. Поэтому данная трагедия, которая произошла с нашим послом, она не только не формирует риски, она, наоборот, сделает еще более плотным и перспективным налаживание конструктивного не только экономического, но и военно-политического диалога", — рассказал Правде. Ру первый заместитель председателя комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству, председатель комиссии ГД по правовому обеспечению развития организаций ОПК РФ Владимир Гутенев.

США не в первый раз не зовут за стол переговоров по Сирии. В декабре состоялись переговоры министров иностранных дел России, Ирана и Турции, посвященные сирийской проблеме, прошли вчера в российской столице. Одновременно в Москве встретились и министры обороны трех стран, также обсудив ситуацию в Сирии и возможные варианты развития событий после освобождения Алеппо.

США к переговорам приглашены не были. Как с явной обидой трактует этот факт New York Times, "чтобы решение конфликта служило интересам трех стран". По мнению американских экспертов, "когда турки, иранцы и россияне согласовывают процессы в Сирии без США, то это для Вашингтона становится "большой проблемой".

А ранее, еще в середине декабря, Россия и Турция заключили соглашение об эвакуации мирных жителей и вооруженной оппозиции из восточного Алеппо. Отмечается, что благодаря этому соглашению для людей, находящихся в восточных районах Алеппо, появился шанс на выживание.

Соглашение, достигнутое турецкой разведкой и российскими военными, включало в себя прекращение огня на территории Алеппо, которое вступило в силу накануне вечером.

Между тем в госдепе заявили, что соглашение по Алеппо было достигнуто Москвой и Анкарой без участия Вашингтона. Об этом сказал представитель Государственного департамента США Джон Кирби. По его словам, США пока не могут признать это "правдой", но отметил, что если это так, и "соглашение будет работать", Штаты это приветствуют.

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