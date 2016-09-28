Международный центр обороны: Клинтон спасет НАТО, а Трамп - приговорит

Определяющим моментом для американских гарантий безопасности в Европе являются выборы президента США, считают эксперты Международного центра обороны и безопасности (ICDS), предоставляющие доклады для стран Балтии, НАТО и евроатлантического сообщества.

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Считается, что если кресло в Белом доме займет Дональд Трамп, то он урежет финансирование НАТО со стороны США, а Хиллари Клинтон, наоборот, будет яро выступать за расширение альянса. Свои выводы эксперты сделали на основе анализа предвыборных заявлений конкурентов в борьбе за президентское кресло.

"Демократический кандидат Хиллари Клинтон — максималистка как в политическом плане, так и в предвыборной риторике — скорее всего, сохранит помощь НАТО от США и, возможно, приумножит союзное присутствие вдоль восточного фланга НАТО для сдерживания российской агрессии", — говорится в докладе.

Что касается ее противника, в ICDS уверены, что "кандидат от республиканцев Дональд Трампколеблется между двумя опасными крайностями: вспыльчивой импульсивностью и услужливой лестью Владимиру Путину".

"Первая — неудачная причуда его личности, могущая вызвать непредвиденные международные инциденты, в то время как второе активно поощряется "трамповским" окружением, — говорится в докладе. — Кандидат и его основная команда консультантов разделяют глубокие экономические и личные интересы с Россией и, возможно, ставят их выше интересов союзников США".

В экспертном материале Центра подчеркивается, что "в то время как Клинтон считает, что НАТО- нерушимый союз, Трамп полагает, что всё относительно, и обо всём можно договориться, переложив ответственность на других членов НАТО".

Как полагают исследователи, "в Кремле этот месседж, видимо, получили":"Обсуждая кандидатов, российские СМИ прежде всего хвалят Трампа и высмеивают Клинтон. Вероятно потому, что Трамп позволит Путину легче выполнить свои агрессивные внешнеполитические цели. В то время, как они полагают, Клинтон свяжет им руки".

Аналитики предостерегают: "Различия между кандидатами очевидны, но победитель не определён. В подобной ситуации будущая жизненно важная для стран Балтии поддержка со стороны США висит на волоске".

В центре делают вывод о том, что "для стран альянса, находящихся на восточной границе НАТО рядом с Россией, будущее с президентом Клинтон — предпочтительный выбор", "но в НАТО должны планировать ожидаемые последствия в случае избрания президентом Трампа".

Эксперты утверждают, что Клинтон будет говорить о необходимости расширения НАТО только в период предвыборной гонки и в случаях необходимости "попугать" Россию. Однако по факту ничего для "пополнения" рядов альянса делать не будет.

"В 2008 году президент Соединённых Штатов Джордж Буш-младший пытался начать ускоренный процесс присоединения Украины и Грузии к НАТО, но Франция и Германия прервали эти планы, поскольку не хотели осложнять отношения с Россией, — говорит руководитель Центра исследований внешнеполитического механизма США Института США и Канады РАН Сергей Самуйлов. — Штаты могут возобновить этот процесс, но вряд ли Хиллари Клинтон пойдёт на это: так как Барака Обаму годами с самого начала его президентства обвиняли в слабости в отношениях с Россией, Клинтон сейчас жёстко высказывается в её адрес, поскольку хочет просто завоевать себе очки, чтобы победить на ноябрьских президентских выборах".

Политолог уверен в том, что Трамп в свою очередь урежет финансирование НАТО со стороны Штатов.

"Вновь присоединившиеся к НАТО страны фактически являются финансовыми иждивенцами США, — говорит он. — А Трамп хочет это исправить, чтобы все члены НАТО платили столько, сколько обязуются — 2% от своего ВВП. Поэтому Трамп как кандидат в президенты США не нравится европейским странам".

Профессор Академии военных наук, политолог Сергей Судаков убеждён в том, что "малые страны Европы всегда будут являться самыми ярыми сторонниками Клинтон".

"Если будет избран Трамп, то он развернет свое государство к работе по доктрине Монро 1823 года и будет заниматься своим "двором" — Америкой, — поясняет Судаков. — Он, конечно, будет участвовать в тех процессах, которые начал Обама, но в меньшей степени. А также проведёт аудит НАТО, чего никто до сих пор не делал. Поскольку ему надо будет оптимизировать американский бюджет и позаботиться о государственном долге, который сегодня достиг почти 20 трлн долларов больше за счет военных расходов, чем за счет внутреннего потребления".

Кандидат от демократической партии, в свою очередь, не будет жалеть финансирования для альянса, уверен эксперт.

"Если будет избрана Клинтон, то агрессивная политика по отношению к России и поддержка малых стран среди своих союзников сохранится, — говорит Судаков. — И они будут вкладывать большие деньги на привлечение в НАТО новых стран. Но вопрос: какие страны захотят туда войти? Потому что НАТО — это не только защита, но и обязательства. Особенно финансовые: 2% от ВВП, который должны платить члены НАТО — это те деньги, которых у малых государств нет".

Напомним, как сообщала Правда. Ру, еще в феврале 2009 года, будучи госсекретарем, кандидат в президенты США Хиллари Клинтон, на совещании в Белом доме по российской проблематике заявила, что хочет играть ведущую роль в попытках президента Барака Обамы "перезагрузить" отношения США с Москвой. На данный момент отношения Америки с Москвой выглядят самыми худшими после окончания холодной войны. Советники Обамы, Клинтон и эксперты по России утверждают, что Хиллари, если станет президентом, будет придерживаться более жесткого курса, чем Обама или республиканский кандидат Дональд Трамп.

СМИ не раз уже писали о том, что Хиллари Клинтон способна довести мир до "горячей" войны с Россией. Эксперты отмечают, что Хиллари "запуталась во лжи, коррупции, продалась спонсорам" и не могут доверить ей распоряжаться атомным оружием.

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