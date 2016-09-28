Европейские партии готовятся к признанию Крыма

Коалиция "Каталонская солидарность за независимость" выразила несогласие с санкционной политикой Евросоюза в отношении России и позицией Брюсселя по Крыму.

источник Pravda.Ru

Как пояснил газете «Известия» пресс-секретарь коалиции Хосе Энрике Фольк, "если Каталония получит независимость, то признает Крым частью России. А почему мы должны не признавать Крым? На полуострове прошел референдум, на котором народ решил присоединиться к России. Можно только уважать результаты этого плебисцита. И хотя независимая Каталония собирается вступить в ЕС, это не повлияет на её решения".

Отмечается, что аналогичной позиции в партии придерживаются в вопросе антироссийских санкций. «Экономические ограничения никогда еще не помогали решить проблему. Как показывает мировой опыт, они только обостряют ситуацию, в результате чего страдает простое население. Проблемы надо решать путем переговоров, но ни в коем случае не при помощи санкционного давления», - подчеркнул Фольк.

Официальный представитель Украины в гуманитарной подгруппе контактной группы Виктор Медведчук заявил, что Крым является частью России и под контроль киевских властей не вернется.

Медведчук в интервью Radio Liberty пояснил, что "де-факто, к сожалению, он [Крым] принадлежит России. Не ожидайте, что полуостров будет возвращен Украине".

По его словам, что киевские власти сами оттолкнули жителей Крыма. Медведчук подчеркнул, что "если власти Украины хотели бы вернуть полуостров, они бы не прекратили поставки электроэнергии, не перекрыли воду, не объявили экономическую блокаду, не препятствовали грузоперевозкам".

24 августа принадлежность Крыма России признал первый президент Украины Леонид Кравчук.

Отметим, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп заявил, что попытка силой отобрать у России Крым, чтобы вернуть Украине, может спровоцировать Третью Мировую войну.

Напомним, что еще зимой Кравчук прогнозировал - колоссальный политический и экономический кризис на Украине может завершиться "очень и очень плохо - последней революцией". По мнению человека, "убившего" вместе с Ельциным СССР, после такой революции Украина перестанет существовать.

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