Порошенко не продаст фабрику в России - он построит еще две

Кондитерская фабрика "Рошен", расположенная в российском Липецке, так и осталась частью корпорации украинского президента. По мнению отечественных экспертов, никто и не собирался продавать этот актив с самого начала. А недавно СМИ Украины раскрыли секрет: Порошенко не собирается уходить из России, напротив, он намерен построить в стране-агрессоре еще две кондитерские фабрики.

Директор липецкого "Рошен" Константин Вахонин косвенно подтвердил, что кондитерская фабрика по-прежнему входит в состав украинской корпорации, однако комментировать вопросы, связанные с деятельностью предприятия, он отказался, переадресовав корреспондента "Известий" в пресс-службу украинской корпорации, представитель которой оказался в отпуске до конца недели.

Управляющий директор украинской финансовой компании ICU Макар Пасенюк, выступающий финансовым консультантом сделки по продаже российского актива, не ответил вчера на запрос "Известий".

Как не раз сообщали СМИ, покупатель на липецкий "Рошен" был давно найден, и даже не один раз. Даже сделка по продаже "вот-вот" должна была произойти. Так, в числе претендентов, изъявивших желание приобрести липецкую фабрику, назывались производитель снеков и кондитерских изделий "KDV групп" и кондитерское объединение "Славянка".

Вчера в "KDV групп" ответили, что актив Порошенко не входит в состав их компании. О том же сообщил председатель совета директоров "Славянки" Сергей Гусев. Но от дальнейших комментариев и в "KDV групп", и в "Славянке" отказались.

Остальные участники рынка единодушно сошлись во мнении, что намерения продавать липецкую фабрику не было изначально, а шумиха вокруг продажи фабрики была раздута искусственно

Липецкая фабрика "Рошен" — большое, современное предприятие и может стоить немало, если не принимать в расчет политические факторы. "Но суммы, которые называют представители украинской компании — сначала $200 млн, а потом $100 млн, уже когда налоговая служба выставила им претензии, выглядят абсолютно неадекватными", — сказал один из экспертов на условиях анонимности.

При этом одна из последних крупных сделок на российском кондитерском рынке была между норвежским концерном Orkla по продаже своего российского подразделения "Славянке". И тогда сумма сделки (за четыре крупных предприятия) составила около $50 млн.

Кроме того, аналитики отмечают, что липецкая фабрика производит не шоколадные изделия (что отличается высокой маржинальностью), а карамель и прочие сахаристые изделия.

"Определенный интерес к рошеновской фабрике проявляли крупные российские игроки, но дальше этого дело не пошло. Сейчас же на кондитерском рынке серьезный кризис, производственные показатели снижаются вслед за снижением потребления сладкого. Так что рынок не в том состоянии, чтобы проводить крупные сделки", — комментируют участники российского рынка.

При этом на днях украинские СМИ, ссылаясь на сообщения блогеров, распространили информацию о том, что корпорация Roshen не только не собирается покидать российский рынок, а, наоборот, намерена расширять свое присутствие. По их информации, сейчас заканчивается строительство двух кондитерских фабрик — в Калужской и Челябинской областях, которые якобы будут принадлежать членам семьи Порошенко.

В правительстве Калужской области отказались от официального комментария до тех пор, пока доподлинно не узнают, соответствует ли эта информация действительности. Но в неофициальной беседе выразили сомнение, что такое в принципе может быть.

Не знают о новых российских кондитерских предприятиях и участники рынка.

Напомним, как сообщала Правда. Ру, во время своей предвыборной кампании, Петр Порошенко пообещал избавиться от всех своих активов, если будет избран президентом. Конечно, это обещание не выполнено до сих пор. При этом у российского филиала "Рошен" неоднократно возникали проблемы с налоговыми и правоохранительными органами.

Так, в марте 2014 года работа фабрики была приостановлена из-за следственных действий по уголовному делу о мошенничестве с возмещением НДС из бюджета на 180 млн рублей. В 2015 году по этому делу на имущество фабрики был наложен арест. Спор между налоговыми органами и фабрикой до сих пор продолжается в арбитражном суде: ФНС считает, что фабрика недоплатила в бюджет около 90 млн рублей штрафных санкций.

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