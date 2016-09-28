Илону Маску снова нужны миллиарды - на колонизацию Марса

Глава компаний Tesla и SpaseX Илон Маск заявил о возможности создания колонии на Марсе для людей, которые могут позволить себе билет за $200,000.

источник Pravda.Ru

Основатель частной космической компании SpaceX Илон Маск выступил на Международном конгрессе по астронавтике (IAC) в Мексике во вторник, передает BBC.

Согласно его плана колонизации Марса, возможно создание многоразовой транспортной системы, которая позволит довезти до Марса 100 человек за 80 дней, а затем сократить этот срок до 30 дней.

Транспортная система состоит из космического корабля, который заправляться метаном и кислородом на орбите Земли и на Марсе после посадки.

Маск пояснил, что для достижения цены билета в $ 200,000 транспортная система должна быть многоразовой. По его словам, колония должна состоять из миллиона человек, что сделает его самоокупаемой. По его планам, это может занять 100 лет.

Правда.ру ранее писала, что "прорывная компания опубликовала данные об убытках за второй квартал текущего года. Во втором квартале прорывная компания принесла необычно большие чистые убытки в размере 293 миллиона долларов. Также Tesla Motors приносит одни убытки уже в течение тринадцати кварталов подряд".

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