Корея теряет свои позиции в мире автопроизводителей

Корейские компании впервые за 12 лет могут покинуть пятерку лидеров сектора, свидетельствуют опубликованные в среду данные Корейской ассоциации автопроизводителей.

источник Pravda.Ru

"С января по июль накопленный объем производства автомобилей в Южной Корее составил 2,552 млн. Показатель Индии, занимавшей ранее шестое место в списке, оказался на 23,4 тысячи автомобилей больше", - говорится в сообщении. Ассоциация отмечает, что если нынешняя тенденция сохранится до конца года, то РК покинет пятерку крупнейших мировых автомобилестроителей.

Как пишет ТАСС, РК занимала пятую позицию в мировом рейтинге с 2000 года, уступая США, Японии, Германии и Франции. В 2002 году ее обошел Китай, но три года спустя она сумела обогнать Францию, вернувшись на пятое место, которое сохраняла до настоящего момента.

По данным экспертов, в Индии спрос на автомобили постоянно растет благодаря стабильному росту экономики, в то время как в Южной Корее активность на внутреннем рынке и экспорт сокращаются.

Таким образом, Ассоциация указывает на необходимость обеспечить условия для сохранения и наращивания производства в автомобильной отрасли, которая составляет значительную долю экспорта и обеспечивает сотни тысяч рабочих мест.

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