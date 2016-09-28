27 сентября в Израиле в возрасте 93 лет скончался экс-президент Израиля Шимон Перес.
Лауреата Нобелевской премии мира госпитализировали еще 13 сентября и поместили в палату интенсивной терапии восле жалоб на слабость. После ему диагностировали кровоизлияние в мозг. Несмотря на усилия врачей, после резкого ухудшения пациент скончался.
Как пишет Life.ru, политик родился 2 августа 1923 года. В период с 1974 года по 2007 год занимал должности в 12 кабинетах министров Израиля. С 1984 года по 2007 год - премьер-министр Израиля. В 2007 году был избран президентом страны, сменив на посту Далию Ицика. Занимал эту должность до конца июля 2014 года.
"Решение "два государства для двух народов" - условие существования Израиля. При демократии вы будет еврейским государством только, если у вас еврейское большинство. Никакие декларации не дадут вам еврейского большинства, если его нет. То же верно и применительно к палестинцам", - обосновывал Перес необходимость арабо-еврейского размежевания.
В прошлом году Перес покинул президентский пост, будучи к этому времени старейшим главой государства в мире. Его преемником стал бывший спикер израильского парламента Реувен Ривлин. В Израиле - парламентской республике - президент обладает, в основном, представительскими полномочиями тогда, как реальная власть сосредоточена в руках премьер-министра.
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