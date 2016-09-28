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Источник Правда.Ру

Колумбия: Закончена самая долгая гражданская война

Мир

Самая долгая в мировой истории гражданская война, кажется, подошла к своему концу. После более чем полувекового вооруженного конфликта президент Колумбии Хуан Мануэль Сантос и лидер левой повстанческой группировки ФАРК Тимолеон Хименес подписали мирное соглашение, которое вступило в силу в силу с полуночи 27 сентября.

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Фото: AP

В результате четырехлетних переговоров стороны смогли согласовать свои позиции по большинству спорных вопросов. Согласно подписанному мирному соглашению, движение ФАРК больше не считается властями Колумбии террористической организацией, а становится политической партией.  Предусмотрены амнистия партизан, за исключением тех, кто виновен в особо тяжких военных преступлениях, и учреждение специальных судов в расследовании преступлений, совершенных за годы войны.

Почему соглашения достигнуты только сегодня? Связано ли это с тем, что Венесуэла перестала поддерживать материально ФАРК? Или они получали деньги от наркобизнеса? С такими вопросами Pravda.Ru обратилась к кандидату филологических наук, декану факультета экономических и социальных наук РАНХиГС Александру Чичину.

"Это движение исчерпало все ресурсы, и  у партизан уже нет сил поддерживать автономию в 18 департаментах. Сейчас новый президент Мануэль Сантос заручился поддержкой США и идет на уступки, чтобы на более или менее достойных условиях для партизан заключить такой договор", - рассказал Правде.Ру Александр Чичин.

Возможно, ФАРК получала помощь от Венесуэлы, однако сейчас Венесуэле не до повстанцев, страна сама находится в сложной ситуации. Наоборот, сегодня Каракасу намного важнее наладить с Боготой хорошие отношения, чтобы венесуэльцы могли ходить через границу и закупать там товары первой необходимости.

Кроме того, год назад Венесуэла закрыла границу с Колумбией, связано это было  со взаимными обвинениями в наркотрафике. Наркотрафиком занимались партизаны, сказал Pravda.Ru эксперт, а для колумбийских партизан подсунуть американцам мешок свежего кокаина - это всегда пример доблести и для каждого обязательное занятие. Это и деньги, и заодно можно врагу ущерб нанести.

"Каналы поставки наркотиков были отлажены, система работала, как часы, но сегодня некому их поддерживать, их прижали очень прилично. Американцы вообще прижали наркоторговцев в Латинской Америке, потихоньку одного за другим убирают, регистрируют и отстреливают. В общем, постепенно ситуация переломилась, и теперь лучше повстанцам инкорпорироваться в мирную жизнь, им гарантированы места в парламенте, во всех государственных органах власти. ФАРК не стал ждать, когда его окончательно прижмут к стенке, и подписал этот договор", - рассказал корреспонденту Pravda.Ru Александр Чичин.

Корреспондент Pravda.Ru поинтересовался у эксперта, реально ли реализовать все пункты мирного соглашения, или они могут остаться только на бумаге.

"Нет, не останутся. Потому что, во-первых, будет контроль ООН. Во-вторых, есть много международных наблюдателей плюс еще Организация американских государств, это тоже серьезная организация. Намечена "дорожная карта", и здесь нет сомнений в том, что удастся все это реализовать. С другой стороны, не все еще повстанцы об этом договоре знают. Я думаю, что они по-прежнему рассчитывают на богатый урожай коки у себя на плантациях и надеются его выгодно продать", - ответил Правде.Ру Александр Чичин.

Но вот вопрос - за счет чего они будут жить, если продать не удастся? "Не все уверены в этом договоре, вы правильно задаете вопрос. Тот же бывший президент Колумбии, который является идеологическим соперником нынешнего Сантоса (Альваро Урибе Велес, колумбийский политик, президент Колумбии с 2002-го по 2010 год. - Ред.), собрал в одном из городов около двух тысяч манифестантов с протестом против этого договора. Они не верят в то, что все повстанцы смогут придерживаться его и выполнять. Но не выполнить - это было бы уже совсем потерять лицо. И потом, международные наблюдатели, весь мир к этому подключились, они просто не дадут этого сделать", - сказал Александр Чичин в беседе с Pravda.Ru.

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Темы Колумбия Александр Чичин
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