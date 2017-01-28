Стало известно, о чем говорили Путин и Трамп

В субботу президенты России и США обсудили ряд международных тем. Беседа прошла в позитивном и деловом ключе, отметили в Кремле.

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Владимир Путин пожелал своему американскому коллеге Дональду Трампу успехов на президентском посту, который тот занял 20 января, сообщила пресс-служба Кремля.

"Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с официальным вступлением в должность, пожелал успехов в предстоящей деятельности", — говорится в сообщении пресс-службы.

Российский лидер и президент США обсудили положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, а также ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова и ситуацию на Украине, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Обстоятельно обсуждены актуальные международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, положение дел на Ближнем Востоке, арабо-израильский конфликт, сферу стратегической стабильности и нераспространения, ситуацию вокруг иранской ядерной программы и Корейского полуострова", — говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, "условлено наладить партнерское сотрудничество по всем этим и другим направлениям".

"В ходе беседы с обеих сторон был продемонстрирован настрой на активную совместную работу по стабилизации и развитию российско-американского взаимодействия — на конструктивной, равноправной и взаимовыгодной основе", — говорится на сайте Кремля.

Также стало известно, что лидеры двух стран договорились проработать возможные сроки и место проведения личной встречи, сообщает РИА Новости.

Президент США Дональд Трамп заявил российскому коллеге, что народ США с симпатией относится к России и россиянам, Владимир Путин в свою очередь заявил, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам, сообщает пресс-служба Кремля по итогам телефонного разговора двух лидеров в субботу.

"Дональд Трамп попросил передать пожелания счастья и процветания российскому народу, отметив, что народ США с симпатией относится к России и ее гражданам. Владимир Путин, в свою очередь, подчеркнул, что в России испытывают аналогичные чувства к американцам", — говорится в сообщении.

Путин напомнил, что России более двух столетий поддерживала Америку, была ее союзником в двух мировых войнах, и сейчас рассматривает США в качестве важнейшего партнера в борьбе с международным терроризмом, сообщает Кремль.

Главы двух государств также подчеркнули важность восстановления торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, сообщила в субботу пресс-служба Кремля.

"Подчеркивалась важность восстановления взаимовыгодных торгово-экономических связей между деловыми кругами двух стран, что могло бы дополнительно стимулировать поступательное и устойчивое развитие двусторонних отношений", — говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручения проработать возможные сроки и место проведения личной встречи.

Президент РФ и лидер США условились поддерживать регулярные личные контакты.

"Владимир Путин и Дональд Трамп договорились дать поручение проработать возможные сроки и место проведения их личной встречи", — говорится в сообщении.