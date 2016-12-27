NZZ: Пока Европа делится на Восток и Запад, "рука Брюсселя" становится слабее

Европа сегодня слишком явно разделена на две части - Запад и стремящийся к России Восток. Вносить еще больший раскол - фатально, пишет швейцарская Neue Zürcher Zeitung. Однако именно это и происходит в последнее время.

Волна мигрантов, хлынувшая через открытые границы в Европу летом 2015 года, заставила власти ЕС призывать все страны к "европейской солидарности. Однако это требование не везде вызвало понимание, а напротив, даже привело к сопротивлению в Прибалтике Польше, Чехии, Словакии, Венгрии и Румынии.

Берлин и Вена это сопротивление осудили, назвав сопротивляющиеся страны "Восточной Европой", пишет издание.

В этот момент в Европе была проведена разделительная черта между Западом и Востоком, что вызвало воспоминания о холодной войне, а также создало «моральную западню» для стран ЕС, считает автор статьи, урождённый швейцарец, профессор восточноевропейской истории в Венском университете Оливер Йенс Шмитт.

Вступившие в Евросоюз в 2004-м и 2007-м годах страны стали считать "европейцами второго класса", которые должны всегда помнить о так называемых "европейских ценностях"

Германия "самовозвысилась" и результаты этого просто "впечатляющие", считает автор. Немецкая миграционная политика привела на западе Европы к Brexit и укрепила популистские движения.

В это время на востоке открылся "новый фланг и без того сильной российской пропаганды", который не может не "внушать опасения". В этом регионе Европы самыми сильными конкурентами Брюсселю являются Турция и Россия, как альтернатива декадентскому загнивающему Западу, который даже называют «гейропой», подчеркивает автор.

За последнее время России смогла заметно усилить свое влияние и в Евросоюзе, и в соседних с ним странах, отмечает Шмитт, о чем говорит победа на президентских выборах в Болгарии и Молдавии явно пророссийских кандидатов.

«Периферия Европы ослаблена и частично катится под уклон», - пишет австрийский профессор.

Особенно явно разделение Европы на две части стало заметно осенью 2015 года, когда одна сторона особенно явно начала выступать за «космополитический Запад», а другая предпочла «националистически замкнутый Восток».

В этом году раскол стал еще более заметным, считает Шмитт. К примеру, разворот к национально-консервативным позициям стал отчетливо виден во Франции. Чего-то подобного можно ожидать и в Нидерландах. Швеция и Австрия в отношении миграционной политики дистанцировались от Германии.

Как пишет Neue Zürcher Zeitung, сегодня сложилось одновременно два конкурирующих образа востока Европы, «внутренний и внешний».

«Внутренний Восток» включает в себя те страны от Прибалтики до Чёрного моря, которые были приняты в ЕС за последние 12 лет, поясняет автор. Население этих государств однозначно стремится на Запад, даже если президенты и главы правительств в Чехии или Венгрии выражают симпатии России. «Внешний Восток», напротив, относится к российской сфере влияния и исторически находится в сложных отношениях с «внутренним Востоком», отмечается в статье.

После 1989 года «внутренний Восток» искал и нашёл у НАТО защиту, а в ЕС - воплощение идеи об объединённой Европе. Однако последняя сейчас подвергается угрозе, потому что Россия всё дальше расширяет свою сферу влияния.

Однако, уверяет профессор, постоянные упоминания о "Западе" и "Востоке" лишь больше ослабляют "европейское единство", а значит - сам Евросоюз. "Рука Брюсселя" становится все слабее. Поэтому и должны ведущие европейские страны обратиться внимание на то, что больше всего демонстрантов с флагами ЕС можно было увидеть на киевском Майдане: на окраине лучше видно, что из себя должна представлять Европа, в которую стремятся люди, - демократию и соблюдение законов, сильные институты и чёткие гарантии безопасности, заключает свои размышления Шмитт.

Такое мнение о взгляде из Киева на Европу,судя по всему, в самой Европе разделяют далеко не все. От рвущихся в Евросоюз украинцев не ожидают желания соблюдать законы, а видят, скорее, будущих иждивенцев. К примеру, Нидерланды вообще выступают против Украины в ЕС.

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