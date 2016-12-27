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Источник Правда.Ру

"Это не ваша страна": Глава МО Израиля призывает евреев уезжать из Франции "на родину"

Мир

призывом покинуть Францию и переехать в Израиль обратился к французским евреям министр обороны Израиля, лидер партии "Наш дом - Израиль" (НДИ) Авигдор Либерман.

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Фото: AP

Причиной такого обращения стала "политика Франции" по отношению к еврейскому государству  и запланированная на 15 января в Париже конференция по ближневосточному урегулированию.

Высказывания министра на заседании НДИ приводит во вторник пресс-служба возглавляемой Либерманом партии.

"Достаточно посмотреть на все голосования Франции в международных организациях за последний год - в ЮНЕСКО, в Совете по правам человека ООН, в Совете Безопасности ООН, и все становится ясно", - сказал он.

Будущую конференцию Либерман уже назвал "безрезультативной". По его словам,  никаких проблем она решить не может, да и не собирается. "Это самый настоящий трибунал против Государства Израиль", - утверждает  лидер НДИ.

По мнению Либермана, "главная цель (конференции) состоит в нанесении максимального ущерба безопасности Израиля, очернении еврейского государства".

"Судя по той информации, которая доходит до нас, там готовится фактически современный процесс Дрейфуса, - продолжил министр. - Только теперь на скамье подсудимых вместо одного еврея будет весь народ Израиля".

Конференция в Париже, предрекает глава НДИ, только ухудшит отношение к евреям во Франции, ситуация обострится еще больше на фоне того, что происходит в последние годы:  теракты в еврейской школе в Тулузе, в кошерном магазине в Париже, прочие антисемитские инциденты, уверен Либерман.

По его мнению, "возможно, пришло время сказать французским евреям: это не ваше государство, это не ваша земля, оставьте Францию и приезжайте в Израиль". "Мне это видится единственно правильным ответом на этот сговор - иначе данную "конференцию" я назвать не могу", - указал министр.

Напомним, как сообщала Правда.Ру, о том, что "жизнь в Европе становится небезопасной для евреев" на фоне Brexit и общей исламизации, наблюдаемой в ЕС, не так давно заявил и председатель Совета раввинов Европы Пинхас Гольдшмидт.

"Один поезд - это радикальный ислам и исламский терроризм. Другой поезд - это антисемитизм Старой Европы, крайне правые настроения. Обе эти угрозы ставят под сомнение существование евреев в Европе", - заявил Гольдшмидт. Таким образом, "евреи в Европе сейчас чувствуют себя, словно стоят на рельсах, по которым с обеих сторон навстречу друг другу мчатся два поезда".

О том, что во Франции, как и во всей Европе, заметен рост антисемитизма, говорят и сами живущие здесь евреи. К примеру, в благополучной Великобритании только за 2015 год был более тысячи антисемитских инцидентов, что вдвое больше, чем годом ранее. Такие данные содержатся в недавно опубликованном отчете еврейской некоммерческой организации Community Security Trust.

Во Франции евреи почувствовали рост насилия на почве антисемитизма после того, как в 2012 года было совершено нападение на еврейскую школу в Тулузе, где погибли трое учащихся и преподаватель. Затем последовала еще череда нападений, в которых вполне четко прослеживался антисемитский контекст.

Все больше и больше евреев, взвесив свои возможности противостоять происходящему, стараются покинуть европейские страны и переехать в Израиль. Эмиграция из Западной Европы продолжает увеличиваться, при этом самый большой процент репатриантов прибывает из Великобритании.

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Темы Франция Израиль Авигдор Либерман
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