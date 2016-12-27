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Источник Правда.Ру

Stratfor: Россия заберет себе Евразию и "пуганет" НАТО

Мир

Эксперты американского частного разведывательно-аналитического центра Stratfor считают, что в 2017 году у России есть шанс изменить баланс сил в Евразии в свою пользу. Улучшение международного положения России они связывают как с вероятными изменениями в политике США и ЕС, так и с переоценкой связей с некоторыми странами СНГ.

Stratfor: Россия заберет себе Евразию и пуганет НАТО

Как пишут авторы статьи, за последний год в едином фронте стран Запада против России "наметились трещины". Июньский референдум в Великобритании стал проявлением глубоких внутренних противоречий внутри Евросоюза, а избрание Дональда Трампа президентом США знаменует перелом в отношениях Москвы и Вашингтона.

Аналитики уверены, ЕС угрожает еще более серьезный раскол, если на выборах во Франции, Германии, Нидерландах и Италии победят силы, оппозиционные нынешнему руководству. Как пишут эксперты, все это предоставляет России серьезный шанс добиться своих целей, в том числе, и снятие экономических санкций.

Stratfor уверен, на постсоветском пространстве влияние России также значительно вырастет, Белоруссия, Армения, Казахстан, Таджикистан и Киргизия расширят сотрудничество. Как полагают аналитики, в Азербайджане и Узбекистане роль России также вырастет в связи с развитием сотрудничества в сфере безопасности.

Напомним, ранее аналитик Stratfor Джей Огилви посетил Россию, в своей колонке он поделился впечатлениями от поездки.

"Какое же впечатление от России у меня сложилось по итогам моей последней поездки? Выглядит ли она страной, страдающей от санкций? До некоторой степени, но не сильно. А страной, собирающейся завоевывать Запад? Абсолютно нет. Напротив, я видел праздники. Я видел благосостояние. Я видел улицы, полные свободных, расковано ведущих себя людей. Об этом говорили их осанка, походка, взгляд, одежда!", — цитирует автора ИноСМИ.

При этом Огилви отмечает, что был не только в Москве, неделю он провел в Екатеринбурге, четвертом по величине российском городе, расположенном за два часовых пояса от Москвы.

"Екатеринбургский "Ельцин Центр" — архитектурное чудо. Мэр города как будто сошел с экрана кино. Это долговязый (его рост — 6 футов 5 дюймов) 54-летний любитель пробежек, яркий и обаятельный.

Если оставить в стороне множество мелких приятных черточек, восторги по поводу старой и новой архитектуры и интерес местной экзотике, нужно упомянуть два общих момента. Первый связан с двумя секторами экономики, о которых мне говорили в 2005 году. Санкции подтолкнули Россию капитализировать свою потребительскую экономику с помощью импортозамещения. Это давно было необходимо сделать, но до санкций не получалось. Из-за трудностей с импортом многих потребительских товаров русские учатся производить эти товары самостоятельно — и уже многого добились. Изобилие природных ресурсов, изобретательность и высокообразованная рабочая сила способствуют их успехам.

Второй относится к часто встречающемуся сравнению российского пути к модернизации с китайским. Китай провел экономические реформы до политических, а Россия — политические реформы до экономических. До сих пор — особенно в 1990-х годах, в период неуклюжей российской приватизации, которую направляли американцы, — китайским путь казался намного более удачным. Однако теперь, когда трения с Западом, вызванные аннексией Крыма, усилили позиции российского авторитарного лидера Владимира Путина, в России возник новый вид автократического капитализма, способный соперничать с автократическим капитализмом Китая. Русские идут своим путем и, по моим наблюдениям, добиваются впечатляющих результатов", — пишет Джей Огилви.

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