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Источник Правда.Ру

Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции по подозрению в контрабанде

Мир

Греческая береговая охрана задержала украинское рыболовецкое судно, которое ранее спас в море российский корабль "Вице-адмирал Кулаков". Техническое состояние украинского судна не соответствует нормам, а на его борту был найден груз сигарет, происхождение которого вызывает у греческих властей вопросы.

Украинское судно, спасенное кораблем ВМФ РФ, задержали в Греции
Фото: АР

"Грузовое судно RS-300 № 97 под флагом Украины, с семью членами экипажа — гражданами Украины, которые, по словам капитана, выполняли рейс из Черногории в Ливан, было отбуксировано из-за механической поломки накануне рано утром в порт Палеохора Ханьи. Это судно перевозило большое количество сигарет, законность груза изучает таможня Ханьи", — сообщили в береговой охране Греции.

Как передает ТАСС, проверка местных властей выявила серьезные недостатки и власти порта запретили по этой причине, а также из-за механических повреждений выход судна из порта.

Ранее сообщалось, что российский корабль "Вице-адмирал Кулаков" спас экипаж с потерпевшего бедствие в Средиземном море украинского рыболовецкого судна. Посольство Украины в Греции подтвердило спасение украинского судна в Средиземном море.

"Есть незыблемое морское правило — получил сигнал SOS, значит нужно спасать. Если две страны не в состоянии войны, да и даже в случае войны если судно гражданское — долг моряка спасти другого моряка, корабль, экипаж. Иначе и быть не могло. Это — море, стихия не шутит", — сказал Politonline. ru капитан первого ранга Северного флота в отставке Сергей Новиков.

"Я не думаю, что гипотетически разрыв отношений между Украиной и Россией приведет к катастрофичным последствиям, то есть, к военным действиям. Скорее всего, он приведет к определенному политическому кризису в отношениях России и Украины, но не станет причиной каких-то последующей катастрофичной ситуации", — рассказал ранее Pravda. Ru заместитель директора Института и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Также наш собеседник отметил: "Я абсолютно исключаю вариант военных действий, как со стороны России, так и со стороны Украины. А что касается политических, экономических, культурных контактов между государствами, они и так в настоящее время находятся на достаточно низкой стадии. Я думаю, что украинской стороне нужно в достаточной степени серьезно взвесить сложившуюся ситуацию, и отбросив те фантастические версии событий, которые мы слышим из Киева от официальных лиц, что россияне сами себя убили в Крыму, в результате какой-то перестрелки. Объективно оценить данную ситуацию и признать факт совершенной диверсии со стороны граждан Украины, и пересмотреть свою политику в отношении России".

"Если подобного рода пересмотр произойдет, я думаю, что у отношений России и Украины будет перспектива. Кстати, есть и аналог, который я хочу сейчас указать — это российско-турецкие отношения. После инцидента с российским самолетом российско-турецкие отношения существенно ухудшились, но после того, как турецкий президент признал вину и извинился перед Россией, отношения нормализовались. Я думаю, что вся Россия ждет от украинского президента действий, подобных тем, которые осуществил не так давно президент Турции", — добавил Владимир Шаповалов.

Интервью с Владимиром Шаповаловым в материале "К чему приведет разрыв дипотношений с Украиной?"

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"Вице-адмирал Кулаков" спас украинский корабль
Темы Греция Украина корабль контрабанда
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